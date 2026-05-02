انطلاق الموجة الـ29 لإزالة التعديات بالبحيرة .. والمحافظة تعلن رفع درجة الاستعداد

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، استعدادًا لانطلاق أعمال الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي تبدأ اعتبارًا من اليوم 2 مايو وتستمر حتى 17 يوليو المقبل.

وأكدت محافظ البحيرة أن الدولة ماضية بكل قوة في تنفيذ خطتها لاسترداد حق الشعب والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع البناء العشوائي، مشددة على ضرورة التعامل بكل حسم مع أي تعديات، وعدم التهاون في تنفيذ قرارات الإزالة، مع تذليل كافة العقبات التي قد تواجه فرق العمل أثناء تنفيذ الحملات، وذلك بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية.

وأشارت الدكتورة جاكلين عازر إلى أن المرحلة الحالية ستشهد حسمًا غير مسبوق في ملف التعديات، في ظل الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتطبيق آليات تنفيذ حديثة تعتمد على المتابعة اللحظية، إلى جانب استخدام صور الأقمار الصناعية لرصد أي متغيرات مكانية أو مخالفات في مهدها، بما يضمن سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة.

وأكدت محافظ البحيرة على أهمية توجه المواطنين إلى المراكز التكنولوجية لتقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات والتسهيلات المقدمة في ملف التصالح على مخالفات البناء، مؤكدة أن تقنين الأوضاع يمثل الطريق القانوني الوحيد لتجنب الإزالة أو التعرض للمساءلة القانونية.

ووجهت محافظ البحيرة رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الميدانية المستمرة والمرور الدوري على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مجددًا، وعدم السماح بعودة أي مخالفات على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، مع سرعة إزالة أي تعديات جديدة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.