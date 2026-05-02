تطورات حادث العمالة بالبحيرة.. خروج 20 مصابا من المستشفى

غادر مستشفى وادي النطرون التخصصي بمحافظة البحيرة، قبل قليل، 20 شخصا بعد تقديم الخدمة الطبية والرعاية الطبية الكاملة، بعدما أصيبوا صباح اليوم السبت، جراء حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمالة الزراعية بوصلة طريق العدالة الرابط بين طريقي العلمين - وادي النطرون والضبعة، والذي أسفر عن إصابة 24 شخصا.

بينما احتجز مستشفى وادي النطرون التخصصي 4 حالات، يعانون من كسور باليد، وشرخ بعظام الجمجمة، واشتباه نزيف داخلي، وشرخ بعظام الجمجمة واسترواح هوائي بالرئة، حيث يتم متابعة الحالات المحجوزة وإعادة تقييمها لاتخاذ اللازم طبيًا من إجراء عملية أو علاج دوائي.

وأصيب 24 شخصا بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمالة، اليوم، بوصلة طريق العدالة الرابط بين طريقي "العلمين - وادي النطرون" و"الضبعة"، وتحديدا بعد 15 كيلو مترًا من طريق العلمين.

وعلى الفور، دفع مرفق الإسعاف بـ 8 سيارات مجهزة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى "وادي النطرون التخصصي" لتقديم الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب وقوع الحادث.