قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

بحيرة الموت الهادئ.. سر ناترون التى تحول الكائنات إلى تماثيل حجرية

بحيرة ناترون
بحيرة ناترون
أمينة الدسوقي

في قلب أفريقيا، تقبع واحدة من أغرب الظواهر الطبيعية وأكثرها إثارة للدهشة والرعب في آنٍ واحد بحيرة تبدو ساكنة من الخارج، لكنها تخفي في أعماقها تركيبة كيميائية قاسية قادرة على حفظ الكائنات النافقة وكأنها تماثيل متحجرة إنها بحيرة ناترون، التي تحولت إلى لغز علمي ومشهد استثنائي يجمع بين القسوة والجمال.

تركيبة كيميائية قاتلة

تعد بحيرة ناترون من “بحيرات الصودا”، حيث تحتوي على نسب مرتفعة للغاية من الصوديوم والكربونات الذائبة هذا التركيز الشديد يرفع درجة الحموضة إلى نحو 10.5، وهي نسبة قلوية تقارب تأثير محلول الأمونيا.

وتكمن خطورة هذه البيئة في قدرتها على إحداث حروق شديدة في الجلد والعينين، ما يجعلها غير صالحة لمعظم الكائنات الحية أما الحيوانات التي تنفق على ضفافها، فغالبا ما تتحول إلى مومياوات متكلسة بفعل ترسب الأملاح والمعادن على أجسامها.

نشأة بركانية في قلب الصدع الأفريقي

تقع البحيرة على امتداد نظام الصدع الأفريقي الشرقي، وهو أحد أبرز الحدود التكتونية التي تشهد تباعد الصفائح القارية وقد أسهم النشاط البركاني في هذه المنطقة في تكوين البحيرة، عبر إطلاق كميات كبيرة من كربونات الصوديوم والكالسيوم.

وتتسرب هذه المعادن إلى البحيرة من التلال المحيطة، إضافة إلى تغذيتها من ينابيع ساخنة تحت الأرض وبسبب عدم وجود منفذ مائي لها نحو الأنهار أو البحار، تبقى هذه المواد الكيميائية مركزة داخلها طوال العام.

بيئة قاسية واستثناءات مذهلة

رغم الظروف القاسية، لا تخلو البحيرة من الحياة فعدد محدود من الكائنات استطاع التكيّف مع هذه البيئة المتطرفة، أبرزها طيور الفلامنجو الصغيرة وأسماك البلطي.

وتعد بحيرة ناترون الموقع الأهم عالميا لتكاثر طيور الفلامنجو الصغيرة، حيث تستقبل ما بين 1.5 و2.5 مليون طائر، أي نحو 75% من إجمالي أعداد هذا النوع في العالم.

تكيف فريد للبقاء

تمتلك طيور الفلامنجو الصغيرة خصائص بيولوجية تساعدها على النجاة، مثل الجلد السميك والحراشف التي تحمي أرجلها من الحروق كما تبني أعشاشها على جزر صغيرة تتشكل خلال موسم الجفاف، ما يوفر لها حماية طبيعية من المفترسات.

بحيرة تتلون بالأحمر

تتميز بحيرة ناترون بكونها ضحلة للغاية، إذ لا يتجاوز عمقها نصف متر في بعض المناطق، ما يسمح بارتفاع درجة حرارة مياهها إلى نحو 60 درجة مئوية خلال فترات الحر الشديد.

ومع انحسار المياه، تتكاثر الكائنات الدقيقة مثل البكتيريا المحبة للملوحة والطحالب الخضراء المزرقة، التي تُكسب البحيرة ألوانا تتدرج بين الأحمر والبرتقالي، بفضل الأصباغ الموجودة في خلاياها.

واللافت أن هذه الأصباغ نفسها هي التي تمنح طيور الفلامنجو لونها الوردي المميز، إذ تعتمد في غذائها بشكل أساسي على هذه الطحالب.

توازن بين الموت والحياة

ورغم السمعة المخيفة التي تحيط ببحيرة ناترون، فإنها تمثل مثالا فريدا على قدرة الطبيعة على خلق توازن معقد بين القسوة والحياة ففي الوقت الذي تتحول فيه بعض الكائنات إلى “تماثيل حجرية”، تزدهر أخرى في بيئة لا تحتملها معظم أشكال الحياة.

لغز طبيعي مفتوح

تبقى بحيرة ناترون واحدة من أكثر البيئات تطرفا على كوكب الأرض، ووجهة علمية تستقطب الباحثين لفهم أسرارها وبين مشاهد التحجر الغريبة وأسراب الفلامنجو الوردية، تواصل هذه البحيرة سرد قصة استثنائية عن الحياة في أقسى الظروف.

