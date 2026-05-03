خبير أمن معلومات يحذر : عصر الحرامي التقليدي انتهى .. ونعيش زمن الجرائم العابرة للقارات

أكد اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية لأمن المعلومات ومكافحة جرائم الإنترنت سابقاً، أن العالم يشهد تحولاً جذرياً وغير مسبوق في طبيعة الجرائم، مشيراً إلى أن مفهوم "المجرم التقليدي" الذي كان يتسلق المنازل ويخفي وجهه بقناع قد ولى إلى غير رجعة، ليحل محله "مجرم التكييف" الذي يستطيع سرقة ممتلكات الضحية وهو قابع في قارة أخرى، مستخدماً لوحة مفاتيح واتصالاً بالإنترنت فقط.



وأوضح الرشيدي، خلال استضافته في برنامج "العنكبوت" ، أن الجريمة الإلكترونية (Cyber Crimes) لم تعد تستهدف الأفراد فحسب، بل أصبحت تهدد الأمن القومي للدول والمنظمات الكبرى، خاصة مع التوقعات التي تشير إلى وصول حجم الخسائر الناتجة عنها إلى نحو 14 تريليون دولار بحلول عام 2028، وهو رقم يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لقوى اقتصادية كبرى مثل ألمانيا واليابان والهند مجتمعة.



وشدد اللواء الرشيدي على أن الدولة المصرية، بتوجيهات القيادة السياسية، تخوض غمار التحول الرقمي بقوة، وهو ما يفرض علينا ضرورة الوعي الكامل بهذا العالم. وأشار إلى أن الهواتف المحمولة التي نحملها، رغم أن قيمتها المادية قد لا تتجاوز بضعة آلاف من الجنيهات، إلا أن "الداتا" والمعلومات المخزنة عليها تمثل حصيلة سنوات من العمل والخصوصية، مما يجعل قيمتها المعنوية والأمنية لا تقدر بثمن. وحذر من أن استهداف هذه التقنيات بالتخريب أو الاختراق أو الابتزاز هو لب الجريمة المعلوماتية الحديثة التي تواجهها الأجهزة الأمنية بكل حزم.