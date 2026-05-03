رفع كفاءة الطرق الداخلية بالوادي الجديد

أكد المهندس أحمد عبدالرحيم، مدير عام مديرية الطرق والنقل بمحافظة الوادي الجديد، في بيان له استمرار تنفيذ أعمال ترميم وصيانة الطرق بمركزي الخارجة والداخلة، باستخدام الخلطات الأسفلتية والخرسانية، بما يضمن تحسين جودة الطرق ورفع كفاءتها لخدمة المواطنين.

وأوضح مدير الطرق بالوادي الجديد، أن الأعمال بمركز الخارجة شملت تنفيذ ترميمات بعدد من المناطق الحيوية، من بينها حي الزهور بجوار مسجد الاستقامة، وحي تقسيم السلام بجوار مدرسة عبد المجيد الجغيل، حيث تم رفع كفاءة قطاعات من الطرق وإعادة تأهيلها بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وتقليل معدلات التآكل.

وأضاف المهندس أحمد عبدالرحيم، أن الأعمال تضمنت كذلك إصلاح ورفع كفاءة المطبات الصناعية بعدد من الشوارع، بما يحقق التوازن بين تهدئة السرعات والحفاظ على سلامة المركبات، وفق الاشتراطات الفنية المنظمة.



وفي مركز الداخلة، أشار مدير المديرية إلى تنفيذ أعمال ترميم وصيانة بشارع المعهد الأزهري بمدينة موط، إلى جانب إصلاح المطبات الصناعية بشارع الجمهورية ومنطقة "دروسة"، ضمن خطة متكاملة تستهدف تطوير شبكة الطرق الداخلية وتحسين كفاءتها التشغيلية.

وشدد عبد الرحيم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق على مستوى المحافظة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز عوامل الأمان والسلامة المرورية، مؤكدًا استمرار العمل وفق جدول زمني محدد للانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن.