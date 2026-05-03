كاتب: توفيق الدقن ظُلم فنيًا وحُصر في أدوار الشر رغم موهبته الاستثنائية

قال الكاتب رشدي توفيق الدين، مؤلف كتاب “المطلوب حيًا وميتًا”، إن الفنان الراحل توفيق الدقن تعرض لظلم فني خلال حياته، رغم امتلاكه موهبة استثنائية كان يمكن أن تقدم له مساحات أوسع من الأدوار، مشيرًا إلى أن المخرجين حصروا قدراته في أدوار الشر لفترة طويلة.

وأوضح “رشدي”، خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن وصف “حيًا وميتًا” في عنوان الكتاب يشير إلى أن الفنان ظُلم حيًا بتقييد موهبته، بينما لاحقته بعد وفاته شائعات كثيرة لا أساس لها من الصحة، حول حياته الشخصية وظروفه الاجتماعية، مؤكدًا أن معظمها “مجرد روايات مختلقة”.

وأضاف أن توفيق الدقن كان شخصية مثقفة وهادئة، محبًا للفن والحياة، وحافظًا للقرآن الكريم، ويمتلك حسًا إنسانيًا عاليًا ظهر في تعامله مع الناس وحبه للحيوانات، لافتًا إلى أنه كان ملتزمًا فنيًا إلى درجة كبيرة ويرفض أي أعمال لا تتناسب مع قناعاته.

وأكد أن الفنان الراحل لم يقدم ما يخجل منه طوال مسيرته، وكان حريصًا على احترام فنه وجمهوره، وهو ما جعل أعماله وأداؤه باقية في الذاكرة حتى اليوم.

