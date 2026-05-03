حرامية غسيل.. سقوط المتهمين بسرقة ملابس من أمام مغسلة بجنوب سيناء

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة بعض الملابس من داخل مغسلة بجنوب سيناء.

بالفحص أمكن تحديد مالك المغسلة وبسؤاله قرر باكتشافه سرقة بعض الملابس من ممر أمام المغسلة ملكه حال نشرها على حبال للتجفيف، وعدم تحريره محضر بالواقعة واكتفائه بتعويض أصحاب الملابس مادياً عقب اكتشافه الواقعة.

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (مقيمان بدائرة قسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية) ، وبمواجهتكما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأرشدا عن كافة المسروقات.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.









