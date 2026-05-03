رئيس التحرير
طه جبريل
أسامة ربيع: بدء إبحار سفينة الإمدادات والخدمات البترولية "فخر ١"

الإسماعيلية انجي هيبة

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بدء إبحار سفينة الإمدادات والخدمات البترولية المُتكاملة "فخر ١" تمهيداً لانضمامها لأسطول الوحدات البحرية بالهيئة، وذلك بعد اكتمال بنائها بترسانة  Ningde Tai Jinzhou Yuajin الصينية.

وسفينة الخدمات البترولية "فخر ١" مملوكة لتحالف يضم شركة التمساح لبناء السفن وشركة القناة لرباط وأنوار السفن وشركة القناة للحبال، وتعد هي السفينة الرابعة ضمن أسطول سفن الخدمات البترولية المشغلة بواسطة شركة التمساح لبناء السفن إحدى الشركات التابعة للهيئة والتي يضم أسطولها سفن الخدمات "أمان" و "أحمد فاضل" و"بدر".

َوتمتاز سفينة الخدمات البترولية "فخر ١" بأنها مصممة وفقاً للتكنولوجيا الأحدث عالمياً لأنظمة تشغيل الوحدات البحرية الموفرة فى استهلاك الوقود، كما أنها مجهزة لأعمال الغطس و تعمل الوحدة بنظام DP2 الذي يسمح لها بتثبيت الوحدة في مكانها دون الحاجة لرمي المخطاف.

يبلغ طول سفينة الخدمات البترولية فخر 64.8 مترا، وعرضها 16 مترا، بغاطس 5 أمتار ، وهي مجهزة الإعاشة طاقم مكون من 60 فرد.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن سفينة الخدمات البترولية "فخر ١" تأتي تتويجاً لجهود الهيئة في دعم وتعزيز قدرات أسطولها البحري بمختلف الوحدات البحرية وحرصها على تنويع مصادر الدخل لشركاتها عبر المساهمة الجادة في دعم مجال اكتشافات الغاز والبترول بوحدات تواكب التكنولوجيا الأحدث عالمياً.

وأوضح رئيس الهيئة أن السفينة "فخر ١" استكملت تجارب البحر والرصيف بالترسانة الصينية وذلك بحضور ممثلي شركة التمساح لبناء السفن، وممثلي هيئة الإشراف الأمريكية ABS، مشيراً إلى أنه من المقرر بدء تجهيزات استلام الوحدة ودخولها الخدمة فور وصولها مطلع الشهر القادم بمشيئة الله.

استدعاء 857 سيارة هيونداي 2026.. لهذا السبب ؟

أسعار سيارات 2026 بيك أب في السعودية.. مواصفات وصور

مواصفات شيرى تيجو 4 برو 2026 الجديدة

لأصحاب الدايت..طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة | اعرف الفرق بين الأصلية والأخرى

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليلة

بفستان مكشوف الظهر.. مايا دياب تخطف الأنظار بالبنفسجي الجريء في أحدث إطلالة عبر إنستجرام |شاهد

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

