قطر تؤكد أهمية ضمان حرية وسلامة الملاحة في هرمز ورفض عرقلة حركة العبور

أعربت دولة قطر عن قلقها إزاء التهديدات التي تواجه الملاحة في الخليج العربي وبحر عمان وما قد تسببه من مخاطر بيئية، مؤكدا أهمية ضمان حرية وسلامة الملاحة، بما في ذلك في مضيق هرمز، ورفض أي إجراءات تعرقل حركة العبور الدولي



جاء ذلك حلال مشاركة دولة قطر، ممثلة بوفدها الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية وقطر للطاقة، في اجتماعات لجنة حماية البيئة البحرية (MEPC 84) التابعة للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، والتي عقدت في العاصمة البريطانية لندن..حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم الأحد.



وأشارت إلى أن هذه المشاركة تأتي في إطار دعم دولة قطر للجهود الدولية الرامية إلى حماية البيئة البحرية وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في القضايا البيئية ذات الصلة.



وأوضحت أن اللجنة ناقشت عددا من الموضوعات البيئية، من أبرزها سبل الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من السفن، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بحماية البحارة والبيئة البحرية، فضلا عن خفض التصعيد في مضيق هرمز.