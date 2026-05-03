سيلتا فيجو يضرب إلتشي بثلاثية في الدوري الإسباني

حقق فريق سيلتا فيجو الفوز على منافسه ألتشي بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقميت ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

سجل أهداف سيلتا فيجو كلا من هوجو ألفاريز في الدقيقة 14 وياغو أسباس في الدقيقة 30 من عمر المباراة وحاول فريق التشي تعديل النتيجة بهدف لأندريه سيلفا في الدقيقة 82 قبل ان يضيف بورخا إغليسياس الهدف الثالث في الدقيقة 85.

بهذه النتيجة يصعد فريق سيلتا فيجو للمركز السادس في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 47 نقطة ليحاول التواجد في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل

في حين تجمد رصيد إلتشي عند النقطة 38 في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني مبتعدا عن صراع الهبوط.