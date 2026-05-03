الخطيب يجتمع برئيس المؤسسة العلاجية للاطمئنان على حالة الشاب الأهلاوي عبدالله عربي

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي على زيارة «عبدالله عربي»، مشجع ‏النادى الذي تعرض لحادث سير أثناء توجهه إلى استاد القاهرة؛ لحضور مباراة ‏ القمة أمام الزمالك في بطولة الدوري الممتاز‎.‎

واجتمع الكابتن محمود الخطيب بالدكتور محمد شقوير رئيس المؤسسه العلاجيه والمسئول عن الفريق الطبي لعلاج الشاب الاهلاوي عبدالله عربي للاطمئنان على حالته الصحية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة خلال تواجده.

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب مواجهة القمة التي جمعت الأهلي بمنافسه التقليدي الزمالك، وانتهت بفوز الأحمر بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة فرض خلالها الفريق سيطرته الكاملة على مجريات اللقاء.

وسجل ثلاثية الأهلي في القمة كل من أشرف بن شرقي الذي أحرز هدفين، وحسين الشحات هدفا، ليحسم الفريق المواجهة بنتيجة كبيرة أسعدت جماهيره.

وتعكس زيارة الخطيب للمشجع المصاب جانبًا مهمًا من دور إدارة الأهلي في دعم جماهيره، خاصة في المواقف الصعبة، وهو ما يعزز العلاقة التاريخية بين النادي وأنصاره، التي لا تقتصر فقط على المدرجات، بل تمتد إلى مواقف إنسانية تحمل الكثير من التقدير والوفاء.