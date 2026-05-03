طارق الخولي يشارك في أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بإسطنبول.. صور

شارك طارق الخولي، عضو مجلس النواب، ومسؤول قطاع العلاقات الدولية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، في فعاليات الجمعية العامة رقم 152 للاتحاد البرلماني الدولي، التي عُقدت بمدينة إسطنبول التركية، وذلك بدعوة رسمية من الاتحاد بصفته خبيرًا.

وشارك الخولي، في اجتماعات عدد من اللجان المغلقة، نظرًا لطبيعة الموضوعات ذات الحساسية العالية، من بينها لجان الشرق الأوسط، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، بالإضافة إلى اجتماع خُصص لمناقشة القضية الفلسطينية وتعزيز حل الدولتين، بحضور ممثلين عن الدول الأعضاء وعدد محدود من الخبراء.

كما ألقى الخولي كلمة أمام عدد من النواب الممثلين لدول من الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، تناول خلالها "بيئات ما بعد النزاع والعوامل المتزايدة التي قد تسهم في تشكيلها".

وعلى هامش القمة، عقد الخولي عددًا من اللقاءات، شملت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، والأمين العام للاتحاد، وكبير مستشاريه، إلى جانب عدد من النواب الممثلين لمختلف الدول.

جدير بالذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي يُعد أعرق وأرفع منظمة برلمانية دولية تضم ممثلين عن برلمانات دول العالم.

وتأتي هذه القمة في ظل تحديات غير مسبوقة يشهدها العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما دفع الاتحاد إلى دعوة عدد محدود من الخبراء من دول مختلفة للمشاركة في مناقشات متعمقة حول أبرز القضايا السياسية المطروحة على الساحة الدولية.