قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف كان الرسول يصلي صلاة العشاء؟.. بـ 18 خطوة تفوز بثوابها كاملا
رحل إلى ابنته حبيبته.. أنوشكا: هاني شاكر كان إنسانًا في منتهى الرقي والهدوء
أخر موعد للتقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم
نقيب الأطباء: نظام الطيبات خطر على صحة الإنسان
حمزة العيلي يكشف صعوبات دوره في حكاية نرجس
أسامة كمال: الطاقة الشمسية لم تعد خيارًا.. وتنويع المصادر ضرورة لحماية الاقتصاد
بعد جدل نظام الطيبات.. متحدث الصحة يكشف أسباب سحب ترخيص مزاولة المهنة
تفاصيل أزمة رونالدو في السعودية .. ماذا حدث؟
ريال بيتيس يحقق فوزا كبيرا علي ريال أوفييدو بثلاثي نظيفة في الليجا
أستاذ التفسير بالأزهر: البرق آية كونية من آيات الله لا يملك البشر التحكم فيها
حقيقة تعطيل الدراسة غدا في المدارس بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. التعليم تنفي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية يبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون ودعم التنمية

محافظ الإسكندرية يبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون المشترك ودعم التنمية المستدامة
محافظ الإسكندرية يبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون المشترك ودعم التنمية المستدامة
أ ش أ

بحث المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، مع أنجلينا أيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق لها، دعم وتعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وعلى هامش زيارتها إلى الإسكندرية للمشاركة في افتتاح مهرجان الأفلام الأوروبية.

وخلال اللقاء؛ أعرب محافظ الإسكندرية عن ترحيبه بالسفيرة، مؤكدًا حرص محافظة الإسكندرية على تعميق وتوسيع آفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات التنموية، لا سيما الجوانب الاقتصادية والتعليمية والثقافية، بما يدعم مسارات التنمية المستدامة ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وشهد الاجتماع؛ استعراض سبل تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال دعم مناخ الاستثمار وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب الرائدة في مجالات التحول الأخضر وتطوير البنية التحتية، باعتبارها من الأولويات المشتركة التي تحظى باهتمام متبادل بين الجانبين.

كما تناول اللقاء؛ بحث فرص التعاون في القطاع التعليمي، خاصة فيما يتعلق بتطوير منظومة التدريب المهني وبناء قدرات الشباب، فضلاً عن دعم وتعزيز التبادل الثقافي، لاسيما في ضوء استضافة الإسكندرية لفعاليات مهرجان الأفلام الأوروبية، الذي يمثل منصة فاعلة لتعزيز التقارب الثقافي والحضاري بين الشعوب.

ومن جانبها.. أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي عن بالغ سعادتها بزيارة مدينة الإسكندرية والمشاركة في افتتاح مهرجان الأفلام الأوروبية، مشيدة بما تتمتع به المدينة من مقومات اقتصادية وثقافية فريدة، إلى جانب موقعها الاستراتيجي المتميز، مؤكدةً اهتمام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود التنمية بالمحافظة وتعزيز أطر الشراكة مع مختلف الجهات المعنية.

وفي ختام اللقاء؛ أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتواصل خلال المرحلة المقبلة، والعمل على تحويل مجالات التعاون المطروحة إلى مشروعات وبرامج تنفيذية مشتركة تسهم في تحقيق مردود إيجابي ملموس على المواطنين، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة بمحافظة الإسكندرية.

المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية أنجلينا أيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي جمهورية مصر العربية دعم وتعزيز علاقات التعاون افتتاح مهرجان الأفلام الأوروبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

إنستاباي يغير شكل التحويلات المالية في مصر ويقود طفرة في الدفع الإلكتروني

طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

4500 جنيه برقم البطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. خطوات الحصول على منحة التموين وآخر موعد للصرف

قرار تعيينه "مكملش شهر".. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة «رغيفين وكيس فول»

مكملش شهر.. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة رغيفين وكيس فول؟

سعر الذهب اليوم

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بعد التراجع الكبير

ياسمين صبري ووالدها

أنا طبيب استشاري.. والد ياسمين صبري يؤيد نظام الطيبات لـ ضياء العوضي

وفاة هاني شاكر

وفاة هاني شاكر بعد صراع طويل مع المرض

حسام حسن

منتخب مصر | حسام حسن يستبعد 10 لاعبين من قائمة كأس العالم.. من هم؟

ترشيحاتنا

اغاني كأس العالم

إطلاق 3 أغنيات من ألبوم كأس العالم 2026 ومشاركة عربية مميزة في إيكو

زيدان

زين الدين زيدان يرفض العودة لقيادة ريال مدريد | اعرف السبب

برشلونة

تقارير تؤكد اقتراب حمزة عبد الكريم من الانتقال لبرشلونة نهائيا

بالصور

درة ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2026

درة
درة
درة

لمرضى السكرى .. طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لأصحاب الدايت..طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

فيديو

هاني شاكر

جالسا على كرسي.. أخر ظهور لـ هاني شاكر قبل 3 أشهر من وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد