محافظ الإسكندرية يبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون ودعم التنمية

بحث المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، مع أنجلينا أيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق لها، دعم وتعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وعلى هامش زيارتها إلى الإسكندرية للمشاركة في افتتاح مهرجان الأفلام الأوروبية.

وخلال اللقاء؛ أعرب محافظ الإسكندرية عن ترحيبه بالسفيرة، مؤكدًا حرص محافظة الإسكندرية على تعميق وتوسيع آفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات التنموية، لا سيما الجوانب الاقتصادية والتعليمية والثقافية، بما يدعم مسارات التنمية المستدامة ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وشهد الاجتماع؛ استعراض سبل تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال دعم مناخ الاستثمار وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب الرائدة في مجالات التحول الأخضر وتطوير البنية التحتية، باعتبارها من الأولويات المشتركة التي تحظى باهتمام متبادل بين الجانبين.

كما تناول اللقاء؛ بحث فرص التعاون في القطاع التعليمي، خاصة فيما يتعلق بتطوير منظومة التدريب المهني وبناء قدرات الشباب، فضلاً عن دعم وتعزيز التبادل الثقافي، لاسيما في ضوء استضافة الإسكندرية لفعاليات مهرجان الأفلام الأوروبية، الذي يمثل منصة فاعلة لتعزيز التقارب الثقافي والحضاري بين الشعوب.

ومن جانبها.. أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي عن بالغ سعادتها بزيارة مدينة الإسكندرية والمشاركة في افتتاح مهرجان الأفلام الأوروبية، مشيدة بما تتمتع به المدينة من مقومات اقتصادية وثقافية فريدة، إلى جانب موقعها الاستراتيجي المتميز، مؤكدةً اهتمام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود التنمية بالمحافظة وتعزيز أطر الشراكة مع مختلف الجهات المعنية.

وفي ختام اللقاء؛ أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتواصل خلال المرحلة المقبلة، والعمل على تحويل مجالات التعاون المطروحة إلى مشروعات وبرامج تنفيذية مشتركة تسهم في تحقيق مردود إيجابي ملموس على المواطنين، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة بمحافظة الإسكندرية.