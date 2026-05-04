نشأت الديهي ناعيا هاني شاكر: رحم الله صاحب المسيرة العطرة

نعى الإعلامي نشأت الديهي، أمير الغناء العربي هاني شاكر الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز الـ73 عامًا، قائلًا "ترك الكثير من الأغاني خلال مسيرة عطرة".



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية “Ten”، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على توجيه التعازي إلى المصريين ومحبي وعشاق أمير الغناء.

وأضاف: "رحم الله الفنان الكبير ربنا يصبر أهله وعشاقه ومحبيه، واحد من المع نجوم الوطن العربي كانت سيرته ومسيرته عطرة وكان يشارك بإيجابية في كل قضايا الوطن وكان عنده كاريزما الفن ولا تجوز عليه إلا الرحمة ولا نملك إلا أن نقول إن لله وإن إليه راجعون".