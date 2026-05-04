الوادي الجديد: التوسع في توصيل الغاز لمختلف الأنشطة التجارية والجامعة

عقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إمداد مدينة الخارجة بالغاز الطبيعي.

تم استعراض الإجراءات الجارية لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، ومناقشة الجدول الزمني المتوقع للانتهاء منها، .

وأكدت المحافظ أن تطبيق المشروع بالمحافظة يُعد نقلة نوعية تدعم جهود الدولة في التحول إلى مصادر طاقة نظيفة وآمنة، موجهةً بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بالمرحلة الثانية، والتوسع في التعاقدات لتوصيل الغاز الطبيعي لمختلف الأنشطة التجارية كالمخابز البلدية والمطاعم ووحدات التصنيع بالمنطقة الصناعية، بالإضافة إلى توصيل الخدمة لجامعة الوادي الجديد بالتنسيق مع إدارة الجامعة.

كما شددت على أهمية إعداد وتنفيذ خطة إعلامية متكاملة، لرفع الوعي بإجراءات التعاقد وخطوات توصيل الغاز الطبيعي، بما يسهم في زيادة معدلات الإقبال وتحقيق الاستفادة القصوى من المشروع.