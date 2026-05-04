دورة دبلوماسية عربية في موروني لتعزيز قدرات الكوادر القمرية

افتتح الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، اليوم الإثنين 4 مايو 2026، دورة تدريبية في المجال الدبلوماسي بالعاصمة موروني، تحت رعاية محمد امباي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر المتحدة، بمشاركة 50 دبلوماسيا قمريا من وزارة الخارجية وعدد من المؤسسات القمرية.

وتعقد الدورة التدريبية خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو 2026، ويقوم على تنفيذها السفير أيمن مشرفة، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق.

وجرت مراسم الافتتاح تحت إشراف السفير محمد صالح لعجوزي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين القمريين، من بينهم عمور محمد حسن وزير البريد والاتصالات والاقتصاد الرقمي والشفافية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالإنابة، ومحمد حسين جمل الليل مستشار الرئيس للشؤون العربية، وعبد الله يحي مستشار الرئيس للشؤون الإسلامية، والسفير إمام عبد الله أمين عام وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

دورة دبلوماسية لتعزيز قدرات الكوادر القمرية

وفي كلمته، أعرب السفير لعجوزي عن شكره للرعاية الكريمة لوزير الخارجية القمري، مؤكدا أن هذه الدورة، وهي الثانية من نوعها في موروني، تعكس عمق الشراكة بين الجانبين، كما نقل تحيات أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مشيراً إلى اهتمامه بدعم جمهورية القمر المتحدة، لا سيما في مجال تأهيل الكوادر الدبلوماسية.

وأوضح أن البرنامج يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات العملية في مجالات التفاوض وتسوية النزاعات، وآليات العمل متعدد الأطراف، والممارسات الدبلوماسية الحديثة، والعمل الإفريقي المشترك، بما يسهم في تطوير أدائهم وفتح آفاق أوسع للتعاون، مشيدا في الوقت ذاته بخبرة السفير أيمن مشرفة المشرف على الدورة، ومؤكداً أن إشرافه يمثل إضافة نوعية تعزز من القيمة التطبيقية للمحتوى التدريبي.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية بالإنابة عن تقديره لجهود جامعة الدول العربية والصندوق، مثمناً تنظيم هذه الدورة وأهميتها في دعم الكوادر الوطنية وتعزيز العلاقات مع الدول العربية، ومشيراً إلى تطلع بلاده لاستمرار هذا التعاون.

وتأتي هذه الدورة في إطار جهود الصندوق لتنمية القدرات الافريقية، من خلال تنظيم البرامج التدريبية وإيفاد الخبراء وتبادل الخبرات في مختلف المجالات.