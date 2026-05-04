مصر والكويت تبحثان سبل تعزيز التعاون في المجالات التربوية والتعليمية

بحث وزير التربية الكويتي، سيد جلال الطبطبائي، اليوم /الإثنين/ ، مع سفير مصر لدى الكويت، السفير محمد أبوالوفا، سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات التربوية والتعليمية إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في دعم وتطوير العلاقات الثنائية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير التربية الكويتي، اليوم، للسفير المصري ونائبة السفير نورا عبدالهادي، ومستشار السفير محمد عبدالعليم، والمستشار التعليمي بالملحقية الثقافية المصرية، الدكتورة أمينة أبوالمكارم.

وتطرق اللقاء إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر ودولة الكويت الشقيقة وما تقوم عليه من أسس راسخة من الأخوة والتفاهم المشترك إلى جانب أهمية استمرار التنسيق والتعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

