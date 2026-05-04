محافظ بني سويف يناقش الموقف التنفيذي لعدد المشروعات التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد

التقى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف"بمكتبه"رئيس هيئة تنمية الصعيد اللواء مهندس عمرو عبد المنعم،وبحضور نائب المحافظ السيد بلال حبش،العميد وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة،الدكتور مازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، الدكتورة إيناس فاروق التلاوي، مدير عام إدارة الإعلام والعلاقات العامة، الدكتورة داليا مجدي مدير فرع الهيئة ببني سويف.

تناول اللقاء مستجدات الموقف التنفيذي لبعض المشروعات التي تنفذها الهيئة بمراكز المحافظة،واستعراض نتائج الزيارة الميدانية التي نفذها وفد الهيئة بالتنسيق مع التنفيذيين بالمحافظة لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لبعض المشروعات بمركز الواسطى، حيث تم زيارة وحدة ميدوم الصحية، بجانب متابعة منظومة العمل بمركز تنمية المهارات والحرف بعزبة أبو النور بقرية الهرم

هذا ويقوم المحافظ يرافقه رئيس الهيئة بجولة لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمركز الطبي شرق النيل بمدينة بني سويف، وتختتم بزيارة مشروع المجمع الصناعي الغذائي بالظهير الصحراوي لمركز ومدينة سمسطا ،والجاري تنفيذه بالتعاون مع المحافظة ،ضمن خطة الهيئة بالتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية والغذائية بمحافظات الصعيد