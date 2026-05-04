بتتنقل العدوى بسرعة.. اكتشف أعراض الهربس النطاقي

يعد مرض الهربس النطاقي من اكثر الامراض التي تنتشر بسرعه بين الكبار والأطفال حيث أنه شديد العدوى.. فما هى أعراضه؟

ووفقا لما جاء في موقع ميديسن نت اهم أعراض الهربس النطاقي، وهى:



يبدأ الهربس النطاقي عادةً بشعور حارق، أو وخز، أو حكة، أو لسعة في المنطقة التي سيظهر فيها الطفح الجلدي لاحقًا.

في بعض الأحيان، قد يكون هذا الألم شديدًا، وقد يشكو المصابون من حساسية مفرطة في الجلد و عادةً ما يحدث هذا الانزعاج قبل ظهور الطفح الجلدي ببضعة أيام وفي حالات نادرة، قد لا يظهر الطفح الجلدي المميز للهربس النطاقي

في كثير من الأحيان، قد يعاني الأفراد أيضاً من أعراض أخرى مثل:

صداع

حمى وقشعريرة

توعك

غثيان

آلام الجسم

الغدد الليمفاوية المتورمة

توقيت وكيفية ظهور الأعراض



بعد بضعة أيام من بدء الشعور بعدم الراحة في الجلد (أو نادرًا بعد عدة أسابيع)، يظهر الطفح الجلدي المميز للهربس النطاقي.

يبدأ عادةً على شكل بقع حمراء صغيرة تتطور تدريجيًا إلى بثور صغيرة و تنفجر هذه البثور المليئة بالسوائل، وتبدأ القروح الصغيرة بالجفاف ببطء وتكوّن قشور عليها.

تسقط القشور عادةً بعد عدة أسابيع، ويختفي طفح الهربس النطاقي عادةً بعد حوالي أسبوعين إلى أربعة أسابيع وعلى الرغم من ندرة حدوث ذلك، إلا أنه في حالات الطفح الجلدي الشديد، قد يحدث تغير في لون الجلد أو تندب.

يختلف موضع طفح الهربس النطاقي فرغم إمكانية ظهوره في أي مكان تقريبًا من الجسم، إلا أنه يصيب الجذع والوجه (بما في ذلك العينين والأذنين والفم) في أغلب الأحيان. وغالبًا ما يظهر في منطقة القفص الصدري أو الخصر.

يتميز هذا الطفح بنمط شريطي أو دائري يصيب جانبًا واحدًا فقط من الجسم (الأيمن أو الأيسر)، وعادةً لا يتجاوز خط المنتصف وفي بعض الحالات، قد يصيب الطفح مناطق جلدية متجاورة (منطقة من الجلد يغذيها عصب شوكي واحد)، ونادرًا ما يصيب ثلاث مناطق جلدية أو أكثر (وهي حالة تُعرف باسم الهربس النطاقي المنتشر).

ويحدث الهربس النطاقي المنتشر عادةً لدى الأفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

