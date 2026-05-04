وزير الزراعة يشارك في اجتماعات الهيئات المالية العربية ومجلس مساهمي هيئة الاستثمار والإنماء الزراعي

شارك علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، في الافتتاح الرسمي للاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2026، والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.



بدأت الفعاليات بالجلسة الافتتاحية المشتركة، للاعلان عن انطلاق سلسلة من الاجتماعات الرفيعة التي تضم كبار المسؤولين والوزراء العرب، وتشمل: مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، مجلس محافظي صندوق النقد العربي، مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، فضلا عن مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، ومجلس الإشراف لصندوق "بادر" لتنمية المشروعات الصغرى والمتوسطة.



وفي سياق متصل، شارك وزير الزراعة في اجتماع الدورة الخمسين لمجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والذي عُقد افتراضياً. وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للهيئة، بالإضافة إلى بيان تفصيلي بالمشروعات الاستراتيجية التي تنفذها في مختلف الدول العربية.

وأشاد "فاروق" بالدور المحوري الذي تلعبه الهيئة كنموذج رائد للعمل العربي المشترك، مؤكداً أن تنوع استثمارات الهيئة في قطاعات: التصنيع الزراعي، الإنتاج الحيواني، الإنتاج النباتي، والخدمات الزراعية، يساهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن الغذائي العربي وتحقيق التنمية المستدامة.

واوضح وزير الزراعة إن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي تمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الزراعي في المنطقة، مثمنا جهودها المستمرة في تطوير المشروعات الإنتاجية والخدمية، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة التي تتطلب تنسيقاً عربياً مكثفاً لضمان مرونة النظم الغذائية.

تعزيز الموارد الزراعية

وتُعد الهيئة مؤسسة مالية عربية ذات شخصية قانونية دولية واعتبارية مستقلة، تأسست في الأول من نوفمبر 1976. وتضم في عضويتها 21 دولة عربية تساهم في رأس مالها، كما تهدف الهيئة إلى تعزيز الموارد الزراعية في الدول الأعضاء من خلال استثمارات متنوعة وشراكات استراتيجية.