أعراض يخبرك بها جسدك أنك في علاقة عاطفية سامة .. محمد هاني يوضح | خاص

في كثير من العلاقات العاطفية، لا تكون العلامات السامة واضحة من البداية، بل تتسلل تدريجيًا حتى يبدأ الجسم نفسه في إرسال إشارات تحذيرية.

أعراض يخبرك بها جسدك أنك في علاقة عاطفية سامة

قد يظن البعض أن المشكلة نفسية أو تعب عابر، لكن الحقيقة أن الجسد غالبًا ما يفضح ما لا يعترف به العقل. فالعلاقة العاطفية السامة لا تؤثر فقط على المشاعر، بل تمتد لتصيب الصحة الجسدية أيضًا.

ما العلاقة العاطفية السامة؟

فى إطار هذا قال الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية واستشارى العلاقات الأسرية، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن العلاقة السامة علاقة يسيطر عليها التوتر، وعدم التوازن، والشعور المستمر بعدم الأمان أو التقليل من الطرف الآخر، قد تبدو طبيعية في ظاهرها، لكنها في الداخل تستنزف الطاقة النفسية والجسدية بشكل كبير.

أولًا: التوتر الدائم بدون سبب واضح

أكثر عرض شائع الشعور المستمر بالتوتر والقلق حتى في أوقات الهدوء. قد تلاحظ أن جسمك دائمًا في حالة “استنفار”، وكأن هناك خطرًا قادمًا. هذا يحدث لأن الدماغ يفرز هرمونات التوتر بشكل مستمر نتيجة الضغط العاطفي.

ثانيًا: اضطرابات النوم

من العلامات القوية أيضًا:

صعوبة في النوم

الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل

أحلام مزعجة أو كوابيس

العقل المرهق عاطفيًا لا يستطيع الدخول في نوم عميق، لأن التفكير المستمر في العلاقة يظل نشطًا حتى أثناء الليل.

ثالثًا: صداع وآلام جسدية متكررة

كثير من الأشخاص في علاقات سامة يعانون من:

صداع مستمر

آلام في الرقبة والكتفين

شد عضلي بدون سبب طبي واضح

هذه الأعراض تنتج عن التوتر المزمن الذي يؤثر على عضلات الجسم والأعصاب.

رابعًا: اضطرابات المعدة

المعدة تعتبر مرآة للحالة النفسية، لذلك قد تظهر أعراض مثل:

آلام في البطن

فقدان أو زيادة الشهية

انتفاخات مستمرة

اضطراب في الهضم

التوتر العاطفي يؤثر بشكل مباشر على الجهاز الهضمي.

خامسًا: الإرهاق المستمر

حتى مع النوم الكافي، قد تشعر بإرهاق شديد طوال اليوم. السبب هو أن الطاقة النفسية تُستهلك في التفكير الزائد، ومحاولة فهم العلاقة، أو القلق من ردود أفعال الطرف الآخر.

سادسًا: فقدان الثقة بالنفس

في العلاقات السامة، يبدأ الشخص في التشكيك في نفسه باستمرار، مما يؤدي إلى:

تردد في اتخاذ القرارات

شعور دائم بعدم الكفاءة

الاعتماد الزائد على الطرف الآخر

وهذا ينعكس جسديًا في شكل توتر وضعف عام.

سابعًا: تسارع ضربات القلب

من العلامات الجسدية المهمة التي قد تظهر في لحظات التفكير أو التواصل مع الطرف الآخر:

خفقان القلب

ضيق في التنفس

شعور بالانقباض

وهي استجابة طبيعية للجسم عند الشعور بالضغط النفسي.

كيف يفسر الأطباء هذه الأعراض؟

يرى الأطباء النفسيون أن الجسم والعقل مرتبطان بشكل مباشر، وأن العلاقات العاطفية السامة تؤدي إلى إفراز مستمر لهرمونات التوتر مثل الكورتيزول، مما يسبب هذه الأعراض الجسدية المتعددة.

متى يجب الانتباه بجدية؟

إذا لاحظت أن هذه الأعراض:

مستمرة لفترة طويلة

مرتبطة بشكل واضح بالعلاقة

تتحسن عند الابتعاد عن الطرف الآخر

فهذا مؤشر قوي على أن العلاقة قد تكون سببًا رئيسيًا في حالتك الصحية والنفسية.

كيف تتعاملين مع الوضع؟