النقل تكشف عن صور جديدة لكوبري الخوري بمشروع القطار الكهربائي السريع

كشفت وزارة النقل عن صور جديدة لكوبري الخوري، أحد الأعمال الهندسية العملاقة ضمن مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، والذي تم تنفيذه أعلى خور وادي دجلة.

وأكدت الوزارة أن الكوبري يُجسد ملحمة هندسية متميزة، نفذها العمال والمهندسون المصريون بكفاءة عالية، في ظل ظروف إنشائية معقدة، ليعكس مستوى متقدمًا من الخبرات الفنية والهندسية الوطنية.

قدرة الكوادر المصرية

وأضافت أن المشروع يعكس قدرة الكوادر المصرية على تنفيذ مشروعات كبرى بمعايير عالمية، مشيرة إلى أن ما يتحقق على أرض الواقع يوميًا هو نتاج جهد وإبداع مستمرين يقدمهما أبناء هذا القطاع الحيوي.