MBC مصر تعيد عرض مغامرات عائلية شيقة في أشغال شقّة

في تناول درامي طريف لأجواء العائلات المصرية وتعاملها اليومي مع مُساعدات المنزل، يقع النجمان هشام ماجد وأسماء جلال في مواقف كثيرة بعضها ساخر وبعضها مأساوي في المُسلسل الكوميدي "أشغال شقة"، الذي يُعرض يومياً على شاشة "MBC مصر" في تمام السابعة مساءً بداية من غداً الثلاثاء.



تنطلق الأحداث بصورة تصاعدية وإيقاع سريع داخل منزل أسرة مصرية عادية تواجه أزمات لا حدود لها مع المُساعدات المنزليات اللاتي يترددن على المنزل، مما ينعكس على حياة بطل العمل"حمدي" الطبيب الشرعي الذي تقع له الكثير من المواقف الكوميدية مع زوجته “ياسمين”.



الزوجة مذيعة تلفزيونية ولديها بعض المشاكل في العمل ما يجعلها في حالة إثبات ذات دائم مع صعوبة وجود طفليّ توأم، وفي الوقت ذاته يُساعدهم مُصطفي غريب "عربي" في البحث عن حلول لمشاكلهم ولكنه دون أن يقصد يُسبب لهم الكثير من المشاكل الطريفة.



مُسلسل "أشغال شقة" من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين، سلوى محمد علي، محمد محمود، إنتصار، محمد عبد العظيم وآخرين... ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.