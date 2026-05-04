محافظة الجيزة تنظم حملات علي المحال العامة التي تمارس نشاطًا سياحيًا بالعمرانية للتأكد من استيفاء الاشتراطات اللازمة

نفذت محافظة الجيزة من خلال الإدارة العامة للسياحة وحي العمرانية حملة مكبرة استهدفت المحال العامة التي تمارس نشاطًا سياحيًا بدون ترخيص بنطاق حي العمرانية.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة علي أهمية تعزيز الرقابة على الأنشطة السياحية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة وضمان التزام المنشآت بالاشتراطات القانونية والبيئية.

واطّلع المحافظ على نتائج الحملة التي استهدفت المرور على المنشآت بشوارع ناصر الثورة وفيصل بحي العمرانية حيث تم المرور على عدد من المنشآت التي تمارس نشاطها دون التراخيص اللازمة ومراجعة تراخيص الإعلانات والاشتراطات الصحية .

وقد تم ضبط عدد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع التأكيد على استمرار الحملات لتحقيق الانضباط ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وجاءت الحملة بحضور عزة وهدان المشرف على الإدارة العامة للسياحة وبمتابعة من اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية وبالتنسيق مع الإدارات المختصة بحي العمرانية والتي شملت إدارات الإشغالات ورخص المحال والإعلانات إلى جانب مديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وذلك في إطار تكامل الجهود الرقابية لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط.