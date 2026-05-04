قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعت إلى التهدئة.. السعودية تعرب عن قلقها إزاء التصعيد العسكري في المنطقة
مشاورات مع الأندية.. الغندور يكشف مفاجأة عن إلغاء الهبوط في الدوري
الطيار و4 ركاب.. مصرع لاعبي فريق رياضي في حادث تحطم طائرة أمريكية
بشرى للمسافرين.. مصر للطيران تعلن عودة انتظام رحلاتها إلى مدن الإمارات
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-5-2026 .. آخر تحديث
مبقتش أنام.. الملحن أحمد زعيم يكشف كواليس آخر أغاني هاني شاكر
كدمة بالرأس.. ضبط طالب تعدى بالضرب على مدرس بكلية آداب دمنهور
الإثارة مستمرة.. مانشستر سيتي يتعادل 3-3 مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي
استمرار انخفاض الحرارة مصحوب بعواصف وأمطار | الطقس اليوم
خطوات ذهبية .. 5 إجراءات تتبعها عند فقدان هاتفك الشخصي
بيعملوا تريندات على جثثنا | أشرف زكي : محضّر مفاجأة بعد جنازة هاني شاكر
1500 جنيه.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تنظيم صارم لإثبات ونفي النسب في مشروع قانون الأسرة.. اعتماد الفراش والاعتراف والدليل العلمي لأول مرة بشكل موسّع

إثبات النسب
إثبات النسب
عبد الرحمن سرحان

جاء الباب الرابع من مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة ليضع إطارًا تفصيليًا ومنضبطًا لأحكام النسب، بما يشمل حالات الإثبات، ونفي النسب، والطرق الشرعية والعلمية المعتمدة، في محاولة لتحقيق توازن بين استقرار الأسرة وحماية حقوق الطفل ومنع النزاعات غير المستقرة.

مدة الحمل وضوابط ثبوت النسب

نصت المادة (98) من مشروع قانون الأسرة على أن أقل مدة يثبت بها النسب هي ستة أشهر قمرية من وقت الدخول أو الخلوة الشرعية، بينما أقصاها عشرة أشهر قمرية، مع اعتبار جزء اليوم يومًا كاملًا في الحساب.

ويهدف هذا التنظيم إلى وضع إطار زمني دقيق يحدد حالات ثبوت النسب بصورة واضحة تمنع التضارب في الادعاءات.

حالات عدم قبول دعوى النسب

حددت المادة (99) حالات لا تُقبل فيها دعوى النسب عند الإنكار، ومنها:

عدم التلاقي بين الزوجين منذ العقد

مرور أكثر من عشرة أشهر على غيبة الزوج

أو في حالة الطلاق أو الوفاة إذا جاءت الولادة بعد أكثر من عشرة أشهر

وذلك بهدف منع إثبات نسب خارج الإطار الزمني المنطقي للعلاقة الزوجية.

النسب في الزواج الفاسد والوطء بشبهة

جاءت المادة (100) لتؤكد أن النسب يثبت في حالات الزواج الفاسد أو الوطء بشبهة إذا حدثت الولادة خلال ستة أشهر من الدخول الحقيقي، بينما لا يثبت إذا تجاوزت المدة عشرة أشهر بعد التفريق، بما يضمن تنظيم هذه الحالات الحساسة قانونيًا.

الأمومة ثابتة والطرق المتعددة لإثبات الأبوة

أكدت المادة (101) أن نسب المولود إلى أمه يثبت بمجرد الولادة دون أي شروط. أما نسب الأب فيثبت عبر:

الفراش (الزواج)

الإقرار

البينة

الوسائل العلمية الحديثة

وذلك في حالات الإنكار أو التنازع أو اختلاط الأطفال أو مجهولي النسب.

منع التبني ومنع الادعاء على الغير

نصت المادة (103) على أنه لا يجوز الادعاء بنسب مولود على فراش زوجية الغير، كما لا يثبت النسب بالتبني، في تأكيد على التمسك بالضوابط الشرعية والقانونية للنسب.

الإقرار بالنسب بشروط محددة

جاءت المادة (104) لتتيح إثبات النسب بإقرار الرجل بأبوته لمجهول النسب، حتى في مرض الموت، بشرط ألا يكذبه العقل. كما يجوز ثبوت النسب إذا صدّق الطرف الآخر الإقرار، أو إذا دعمته بينة أو دليل علمي معتمد.

نفي النسب خلال فترة زمنية محددة

أجازت المادة (105) للرجل نفي نسب الولد خلال سبعة أيام من الولادة أو من تاريخ العلم بها، بشرط عدم الإقرار بالنسب وعدم تعارضه مع دليل علمي معتمد، في محاولة لتقنين حالات النفي ومنع التلاعب بعد فوات الوقت.

شروط الإقرار وإثبات النسب

حددت المادة (106) شروط الإقرار بالنسب، ومنها:

أن يكون المقر بالغًا عاقلًا مختارًا

أن يكون الطفل مجهول النسب

وجود فارق سن منطقي

إمكانية الاستعانة بالدليل العلمي

مع إلزام بتقديم ما يفيد موقف الطفل في دور الرعاية أو الأسر البديلة عند الحاجة

قيود على دعاوى النسب بعد الوفاة

نصت المادة (107) على عدم قبول دعاوى النسب بعد وفاة المدعى عليه إلا إذا ارتبطت بحق مالي، في حين شددت المادة (108) على عدم قبول الإقرار أو الشهادة بعد الوفاة إلا بوجود مستندات رسمية أو أدلة علمية معتمدة.

اللعان كوسيلة لنفي النسب

نظمت المواد (109) إلى (111) نظام اللعان، حيث يحق للرجل نفي النسب عبر القسم بالله أربع مرات مع لعنة الله عليه إن كان كاذبًا، بينما تقسم الزوجة بأربع شهادات إن الرجل كاذب، والخامسة بغضب الله عليها إن كان صادقًا.

وفي حال وقوع اللعان، تقرر المحكمة فسخ عقد الزواج ونفي نسب الطفل إلى الرجل ونسبه إلى أمه وإسناد اسم للطفل عبر الجهة الإدارية وتقدير نفقة للطفل والأم من صندوق دعم الأسرة في حالة الفقر.

قانون الأسرة مشروع قانون الأسرة اخبار مشروع قانون الأسرة اخبار قانون الاسرة قانون الاسرة الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| تراجع غير مسبوق في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

النائب عبد المنعم إمام

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

زواج - ارشيفية

شروط منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 شهور من الزواج

أحمد فتوح

النقض رفضت الطعن.. القصة الكاملة لـ حبس فتوح الزمالك في حادث العلمين

الأهلي

بمواصفات قوية.. 3 أسماء مرشحة لمنصب مدير الكرة بالأهلي

صورة أرشيفية

بشرى لأصحاب المعاشات | زيادات جديدة تعزز الدخل وتخفف الأعباء المعيشية

البلوجر دنيا فؤاد

خدوا فلوسكوا منها | منشور صادم لـ شقيق البلوجر دنيا فؤاد بعد تبرعات الكانسر

ترشيحاتنا

كهرباء الإسماعيلية

كهرباء إسماعيلية: الفوز على دجلة الأهم بالموسم.. وهذه حقيقة عروض علي سليمان

مباراة القمة

عمرو الحديدي: الأهلي كان قادرًا على حسم الدوري مبكرًا.. وشخصية الفريق ظهرت بالقمة

الأهلي

الأهلي يحسم ملف تجديد الشحات وكوكا بعد مواجهة إنبي

بالصور

ارتفاع أسعار أرخص سيارة REEV في مصر

أرخص سيارة REEV
أرخص سيارة REEV
أرخص سيارة REEV

الركنة بـ10 آلاف .. مواقف السيارات ترفع عوائد فيفا في مونديال 2026

مواقف سيارات مونديال 2026
مواقف سيارات مونديال 2026
مواقف سيارات مونديال 2026

4 عادات أساسية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة.. بدون حرمان أو دايت قاسي

4 عادات أساسية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة
4 عادات أساسية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة
4 عادات أساسية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة

طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون.. وصفة مطبخ سهلة بمذاق مطاعم البحر المتوسط

طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون
طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون
طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون

فيديو

الشهيد مفيب محمد عمرو الطاهر

حكاية بطل.. قصة استشهاد النقيب محمد عمرو الطاهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد