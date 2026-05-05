نائب محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال رفع كفاءة وإعادة تأهيل محطتي مياه القنطرة والرسوة

تابع المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، ميدانيًّا اليوم الأثنين، الموقف التنفيذي لأعمال رفع كفاءة و إعادة تأهيل محطتي مياه (القنطرة – الرسوة) وخطي مواسير الطرد قطر ١٥٠٠ مم، بمدينة القنطرة غرب، بتكلفة إجمالية تصل ١٣٨٠ مليون جنيه.

وذلك بحضور اللواء أحمد رمضان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اللواء ثروت عبد الهادي الدجوي مساعد مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المهندس علي الروبي رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري.

واستمع "عصام" لشرحًا تفصيليًّا للمشروع، والذي يتكون من رفع كفاءة رافع المياه العكرة بالقنطرة غرب، والذي يضم رفع كفاءة المباني القائمة (أعمال المأخذ، أعمال تدبيش الترعة، أعمال شبكة الصرف الجوفي، أعمال السور والبوابة - مبنى الكهرباء)، والأعمال الكهروميكانيكة (توريد وتركيب عدد (٢) مجموعة رفع مياه "تصرف ٤.٢ متر مكعب/ث - رفع ٥٦ م" – رفع كفاءة عدد (٤) مجموعة رفع مياه " تصرف ٤.٢ متر مكعب/ث – رفع ٥٦ م" - أعمال رفع كفاءة المصافي وبوابات الدخول – توريد وتركيب عدد (٣) مجموعة غسيل عكسي – رفع كفاءة عدد (٢) محول كهربائي - توريد وتركيب مولد كهربائي – توريد لوحة الكهرباء الرئيسية للرافع).

كذلك تضمنت الأعمال رفع كفاءة عدد (٢) خط مياه قطر ( ١٥٠٠ مم) مع خرسانة سابقة الأجهاد بطول (٤٦) كم، وتشمل رفع كفاءة واختبار خطوط المياه قطر ١٥٠٠ مم خرسانة سابقة الإجهاد، رفع كفاءة غرف محابس (القفل - الهواء – الغسيل ) شاملة القطع الخاصة، ورفع كفاءة العدايات شاملة المحابس والقطع الخاصة.

بالإضافة إلى رفع كفاءة الخزان الاستراتيجي بمحطة مياه الرسوة، والذي يشمل تطهير الخزان الاستراتيجي سعة ٥٠ ألف م٣، وتعلية سور المحطة ١م ، وإنشاء غرفة الأمن.

كذلك تابع نائب محافظ الإسماعيلية نسبة تنفيذ الأعمال والتي بلغت ٦٥٪، ومن المقرر الانتهاء من الأعمال نهاية العام الجاري.