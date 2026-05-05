قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل العيد.. نصائح مهمة من عند شراء الأضحية
شيري تيجو 9 تنجح في اختبار تصادم ثلاثي خلال قمة الأعمال الدولية 2026
ترامب: أوكرانيا تواصل القتال بفضل أسلحة يشتريها الناتو من أمريكا بأموال الأوروبيين
انخفاض الحرارة وفرص أمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء 5 مايو
تعديلات بالهجوم.. الغندور يكشف عن تشكيل الزمالك الأقرب أمام سموحة
إصابة عنصرين من الجيش اللبناني جراء استهداف إسرائيلي في الجنوب
كيفية التسبيح بعد صلاة الفجر.. الذكر الصحيح وعدد التسبيحات وفضلها
غضب معتمد.. كواليس غرفة ملابس الزمالك بعد الهزيمة أمام الأهلي بالقمة
الرئيس اللبناني: الانسحاب الإسرائيلي هدف أساسي في أي مسار تفاوضي
الهجمات الإيرانية على الإمارات تتسبب في ارتفاع أسعار النفط 6%
تعليق العمل بالنقابة وفروعها.. مصطفى كامل يعلن الأربعاء حدادا على رحيل هاني شاكر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة عين شمس تجري مقابلات لأكثر من 200 طالب للتطوع بالمرصد المجتمعي

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

نظّمت جامعة عين شمس، من خلال قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، سلسلة من المقابلات الشخصية للطلاب الراغبين في الانضمام إلى فرق العمل التطوعي بالمرصد المجتمعي، وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري، حيث استقبلت لجنة المقابلات أكثر من 200 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة.

شهدت أعمال المقابلات مشاركة كل من الأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب إلى جانب الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري ، في تأكيد واضح على أهمية المبادرة ودورها في دعم العمل المجتمعي.

وأشادت الأستاذة الدكتورة غادة فاروق بالإقبال الكبير من الطلاب، مؤكدة أن المشاركة في العمل التطوعي تسهم في تنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي، وتُعزز من خبراتهم الحياتية، فضلًا عن ترسيخ ارتباطهم بقضايا المجتمع، في إطار توجه الجامعة نحو تمكين الشباب وإعدادهم ليكونوا عناصر فاعلة في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور رامي ماهر غالي أهمية انخراط الطلاب في الأنشطة التطوعية، مشيرًا إلى دورها في تنمية الوعي المجتمعي وصقل شخصية الطالب، بما يعزز إدراكه لمسؤولياته تجاه مجتمعه.

 نموذج فعّال للتكامل 

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة آمال إمام أن التعاون بين جامعة عين شمس والهلال الأحمر المصري يُجسد نموذجًا فعّالًا للتكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، ويسهم في ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات المجتمع، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز ثقافة العمل الإنساني.

واستمرت المقابلات على مدار ثلاثة أيام متتالية، بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس، من بينهم الأستاذة الدكتورة جيهان رجب، والأستاذة الدكتورة شرين راضي، والأستاذة الدكتورة هند الهلالي، إلى جانب الأستاذ محمود جمال، وعدد من أعضاء هيئة التدريس من كليات الآثار والبنات والهندسة و التربية النوعية.

ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الجامعة لدعم العمل التطوعي، وتنمية روح المسؤولية المجتمعية لدى الطلاب، من خلال إتاحة فرص متنوعة للمشاركة الفاعلة في الأنشطة الإنسانية، بما يسهم في إعداد كوادر شبابية قادرة على إحداث أثر إيجابي ومستدام.

ويهدف البرنامج التطوعي بالمرصد المجتمعي إلى إعداد جيل واعٍ ومؤهل يمتلك المهارات والمعارف اللازمة للمشاركة في العمل المجتمعي، إلى جانب دعم الأنشطة البحثية من خلال رصد وتحليل القضايا المجتمعية، وإعداد دراسات وتوصيات تسهم في دعم صُنّاع القرار.

ومن المقرر أن يتم تنظيم برنامج تدريبي تأهيلي للطلاب المقبولين، تمهيدًا لانخراطهم في أنشطة المرصد المجتمعي بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، بما يعزز دورهم كشركاء فاعلين في خدمة المجتمع.

جامعة عين شمس قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المجتمع وتنمية البيئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| تراجع غير مسبوق في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

صورة أرشيفية

بشرى لأصحاب المعاشات | زيادات جديدة تعزز الدخل وتخفف الأعباء المعيشية

زواج - ارشيفية

شروط منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 شهور من الزواج

البلوجر دنيا فؤاد

خدوا فلوسكوا منها | منشور صادم لـ شقيق البلوجر دنيا فؤاد بعد تبرعات الكانسر

منحة العمالة غير المنتظمة

4500 جنيه لهؤلاء.. المستحقون لـ منحة العمالة غير المنتظمة

دنيا فؤاد

انسحاب محاميّ دنيا فؤاد من الدفاع عنها: استقصينا الحقائق وقررنا التنحي احتراما لأهالي الإسماعيلية

ضياء العوضي

خرافة خطيرة.. نقابة الأطباء تفجر مفاجآت حول نظام الطيبات

ترشيحاتنا

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف|المحافظ يشهد احتفالية يوم الطفل اليتيم المُعاق.. والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات

ديوان محافظة الوادي الجديد

تحرير 278 محضرًا تموينيًا وتسليم 506 بطاقات بالوادي الجديد

جانب من الحدث

نائب محافظ الوادي الجديد يشهد تدشين مبادرة «عظمة وجلال مصر»

بالصور

شيري تيجو 9 تنجح في اختبار تصادم ثلاثي خلال قمة الأعمال الدولية 2026

شيري تيجو 9
شيري تيجو 9
شيري تيجو 9

سي ليون 08 .. رهان صيني يعيد تشكيل سوق السيارات الكهربائية

سي ليون 08
سي ليون 08
سي ليون 08

ارتفاع أسعار أرخص سيارة REEV في مصر

أرخص سيارة REEV
أرخص سيارة REEV
أرخص سيارة REEV

الركنة بـ10 آلاف .. مواقف السيارات ترفع عوائد فيفا في مونديال 2026

مواقف سيارات مونديال 2026
مواقف سيارات مونديال 2026
مواقف سيارات مونديال 2026

فيديو

الشهيد مفيب محمد عمرو الطاهر

حكاية بطل.. قصة استشهاد النقيب محمد عمرو الطاهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد