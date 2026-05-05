جامعة عين شمس تجري مقابلات لأكثر من 200 طالب للتطوع بالمرصد المجتمعي

نظّمت جامعة عين شمس، من خلال قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، سلسلة من المقابلات الشخصية للطلاب الراغبين في الانضمام إلى فرق العمل التطوعي بالمرصد المجتمعي، وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري، حيث استقبلت لجنة المقابلات أكثر من 200 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة.

شهدت أعمال المقابلات مشاركة كل من الأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب إلى جانب الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري ، في تأكيد واضح على أهمية المبادرة ودورها في دعم العمل المجتمعي.

وأشادت الأستاذة الدكتورة غادة فاروق بالإقبال الكبير من الطلاب، مؤكدة أن المشاركة في العمل التطوعي تسهم في تنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي، وتُعزز من خبراتهم الحياتية، فضلًا عن ترسيخ ارتباطهم بقضايا المجتمع، في إطار توجه الجامعة نحو تمكين الشباب وإعدادهم ليكونوا عناصر فاعلة في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور رامي ماهر غالي أهمية انخراط الطلاب في الأنشطة التطوعية، مشيرًا إلى دورها في تنمية الوعي المجتمعي وصقل شخصية الطالب، بما يعزز إدراكه لمسؤولياته تجاه مجتمعه.

نموذج فعّال للتكامل

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة آمال إمام أن التعاون بين جامعة عين شمس والهلال الأحمر المصري يُجسد نموذجًا فعّالًا للتكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، ويسهم في ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات المجتمع، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز ثقافة العمل الإنساني.

واستمرت المقابلات على مدار ثلاثة أيام متتالية، بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس، من بينهم الأستاذة الدكتورة جيهان رجب، والأستاذة الدكتورة شرين راضي، والأستاذة الدكتورة هند الهلالي، إلى جانب الأستاذ محمود جمال، وعدد من أعضاء هيئة التدريس من كليات الآثار والبنات والهندسة و التربية النوعية.

ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الجامعة لدعم العمل التطوعي، وتنمية روح المسؤولية المجتمعية لدى الطلاب، من خلال إتاحة فرص متنوعة للمشاركة الفاعلة في الأنشطة الإنسانية، بما يسهم في إعداد كوادر شبابية قادرة على إحداث أثر إيجابي ومستدام.

ويهدف البرنامج التطوعي بالمرصد المجتمعي إلى إعداد جيل واعٍ ومؤهل يمتلك المهارات والمعارف اللازمة للمشاركة في العمل المجتمعي، إلى جانب دعم الأنشطة البحثية من خلال رصد وتحليل القضايا المجتمعية، وإعداد دراسات وتوصيات تسهم في دعم صُنّاع القرار.

ومن المقرر أن يتم تنظيم برنامج تدريبي تأهيلي للطلاب المقبولين، تمهيدًا لانخراطهم في أنشطة المرصد المجتمعي بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، بما يعزز دورهم كشركاء فاعلين في خدمة المجتمع.