أحمد فلوكس ينشر فيديو طريف مع شبيهه: سايبلكم النسخة بتاعتي

نشر الفنان أحمد فلوكس عبر حسابه بموقع فيسبوك، فيديو طريف يجمعه بمعجب يشبهه في الغردقة.

وقال فلوكس وهو يمازح المعجب: ده أحمد فلوكس وأنا عمرو فلوكس، أنا ليكم النسخة بتاعتي في الغردقة.

أشاد المتابعين في التعليقات بموقف أحمد فلوكس وتواضعه مع معجبيه.

وكان أحمد فلوكس قد حرص على نعي الفنان هاني شاكر الذي وافته المنية أمس عن عمر ناهز 73 عاما بعد صراع قصير مع المرض.

وكتب فلوكس عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم ارحمه واغفر له، وأسكنه فسيح جناتك، واجعل قبره روضةً من رياض الجنة، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضاف معبرا عن حزنه لتقصيره في حق أمير الغناء:" الله يرحمك يا استاذ هاني وسامحني لو اخطاءت في حقك في يوم من الأيام ... ارجوا لكل متابعين الدعاء له وقراءة الفاتحة".

في سياق آخر، يقرأ الفنان أحمد فلوكس سيناريو مسلسل من المرجح أن يعود من خلاله للتمثيل بعد فترة غياب، إلا أنه لم يحسم الأمر بشكل نهائي.



