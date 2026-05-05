ختمة قرآنية واحتفالية دينية.. تفاصيل إحياء ذكرى رحيل الشيخ الطبلاوي

كشف محمد الساعاتي، مستشار نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم في مصر، عن استعداد أسرة القارئ الراحل الشيخ محمد محمود الطبلاوي لإحياء الذكرى السادسة لوفاته، من خلال تنظيم ختمة قرآنية على روحه اليوم الثلاثاء بمقر مقبرته في مدافن سيدي عمر بن الفارض بمنطقة الأباجية بالقاهرة.

وأوضح أن الأسرة تعتزم أيضًا إقامة احتفالية دينية مساء الجمعة المقبلة داخل مسجد الشيخ الطبلاوي بمدينة الشيخ زايد، بحضور عدد من محبيه وقراء القرآن الكريم، إلى جانب أعضاء نقابة محفظي وقراء القرآن برئاسة الشيخ محمد حشاد.

ومن جانبه، أكد إبراهيم الطبلاوي، نجل الشيخ الراحل، أن الأسرة تحرص سنويًا على الاجتماع بمحبي والده في ذكرى وفاته، حيث يتم إهداء ختمة قرآنية إلى روحه، تزامنًا مع يوم رحيله في الخامس من مايو عام 2020.

وأشار إلى أن مؤسسة الشيخ الطبلاوي الخيرية ستنظم هذا العام، وللمرة الأولى، فعالية كبرى لإحياء الذكرى السادسة لوفاته داخل المسجد الجديد الذي يحمل اسمه بطريق دهشور في الشيخ زايد، تتضمن أمسية دينية يشارك فيها عدد من كبار القراء ومحبي الشيخ من مصر وخارجها.