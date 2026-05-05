ميمي جمال تكشف لصدى البلد كواليس شخصيتها في مسلسل ورد على فل وياسمين

كشفت الفنانة القديرة ميمي جمال عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل “ورد على فل وياسمين”، حيث أكدت أنها تقدم دور والدة الفنانة صبا مبارك ضمن أحداث العمل، مشيرة إلى أن الشخصية تنتمي لأسرة بسيطة تعيش في أحد الأحياء الشعبية، وتعاني من ظروف مادية محدودة تضيف بُعدًا إنسانيًا مؤثرًا على مجريات القصة.

وأوضحت ميمي جمال، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، أن تصوير المسلسل قد انتهى بالفعل منذ فترة، وأن العمل أصبح جاهزًا للعرض خلال الفترة المقبلة، معربة عن حماسها لردود فعل الجمهور، خاصة أن العمل يجمع بين الطابع الاجتماعي والرومانسي في إطار إنساني قريب من واقع الكثيرين.

وتدور أحداث مسلسل “ورد على فل وياسمين” حول سيدة مطلقة تُدعى “إلهام”، تعمل كوافيرة، وتعيش حياة مضطربة مليئة بالتحديات، حيث تحاول التوفيق بين مسؤولياتها تجاه ابنها ووالدتها، وسط ظروف معيشية صعبة. وعلى الجانب الآخر، تدخل حياتها شخصية “طارق”، وهو طبيب تحاليل يتسم بالتنظيم والدقة، لكنه يمر أيضًا بمرحلة معقدة في حياته.

ومع تقاطع مسارات الشخصيتين، تنشأ بين “إلهام” و”طارق” قصة حب غير تقليدية، تواجه العديد من العقبات الاجتماعية والنفسية، في سياق مليء بالمواقف الإنسانية التي تعكس صراعات الحياة اليومية، وتبرز قيمة التمسك بالأمل رغم الصعوبات.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم وليد فواز، أحمد عبدالوهاب، فدوى عابد، سلوى محمد علي، إسماعيل فرغلي، ميمي جمال، وياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف ووائل حمدي، وإخراج محمود عبدالتواب.

ومن المتوقع أن يحظى العمل بمتابعة واسعة عند عرضه، نظرًا لما يطرحه من قضايا اجتماعية واقعية ممزوجة بخط رومانسي إنساني، إلى جانب مشاركة كوكبة من الفنانين الذين يتمتعون بخبرة كبيرة وجماهيرية واسعة.