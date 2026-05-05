مصر تدخل مرحلة جديدة في القطاع.. مدبولي يفتتح مركز الخدمات الضريبية اليوم

في خطوة تُعد من أبرز محطات تطوير المنظومة المالية في مصر، يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مراسم افتتاح مركز الخدمات الضريبية المتميزة بالقاهرة، وذلك داخل مركز سوديك الإداري وفقًا لما نقلته القناة الأولى.

ويأتي هذا الافتتاح في إطار رؤية الدولة لتحديث البنية الإدارية والرقمية للقطاع الضريبي، بما يواكب التحول الاقتصادي الكبير الذي تشهده مصر خلال السنوات الأخيرة، ويعزز كفاءة التعامل بين مصلحة الضرائب والممولين.

هدف استراتيجي: تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات

يستهدف المركز الجديد تحقيق نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات الضريبية، من خلال:

تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات

تقليل الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات الضريبية

تبسيط الدورة المستندية داخل مصلحة الضرائب

رفع كفاءة الخدمة المقدمة للممولين

تقليل التكدس داخل المأموريات التقليدية

ويُعد المشروع جزءًا من سياسة أوسع تتبناها الدولة لتعزيز الشفافية والاعتماد على الحلول الرقمية في الخدمات الحكومية.

إدخال خدمات رقمية متقدمة لأول مرة

يشهد المركز الجديد تطبيق مجموعة من الأدوات الحديثة، من أبرزها:

إتاحة خدمات ضريبية رقمية متكاملة داخل المركز

الاعتماد على أنظمة إلكترونية لتقليل التدخل الورقي

تحسين سرعة الاستجابة لطلبات الممولين

ربط الخدمات بقاعدة بيانات مركزية حديثة

كما يتيح المركز لأول مرة تفويض شركة إي تاكس لتقديم عدد من الخدمات الضريبية، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو توسيع الشراكة بين القطاع الحكومي والأنظمة الرقمية المتخصصة.

دعم فني متخصص وسرعة في حل المشكلات

حرصت وزارة المالية على دعم المركز بكوادر فنية متخصصة تعمل على:

التعامل الفوري مع أي مشكلات تقنية أو إجرائية

تسريع عمليات الفحص والرد على استفسارات الممولين

ضمان استمرارية العمل دون تعطيل

رفع جودة الخدمة المقدمة داخل المركز

ويهدف هذا النظام إلى خلق تجربة أكثر سلاسة للممول، تقلل من التعقيدات التقليدية المرتبطة بالتعاملات الضريبية.

قياس الأداء وفق معايير “رضا الممول”

في إطار تطوير الأداء الحكومي، تعتمد وزارة المالية على آلية جديدة لقياس جودة الخدمات داخل المركز، من خلال:

استطلاعات رأي مباشرة للممولين

مؤشرات دقيقة لقياس زمن إنهاء الخدمة

تقييم مستوى الكفاءة والاستجابة

رصد مدى رضا المتعاملين بشكل دوري

ويُعد مؤشر “رضا الممول” أحد أهم الأدوات الحديثة التي تستخدمها الدولة لتطوير الأداء الضريبي.

خطوة ضمن خطة إصلاح ضريبي شامل

يمثل افتتاح المركز جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى إعادة هيكلة المنظومة الضريبية في مصر، والتي تعتمد على عدة محاور رئيسية، من بينها:

التحول الكامل إلى النظام الرقمي

دمج التكنولوجيا في جميع مراحل التحصيل الضريبي

توسيع القاعدة الضريبية بشكل طوعي

تحسين العلاقة بين الدولة والممول

تعزيز الشفافية وتقليل التدخل البشري المباشر

رؤية مستقبلية: نحو إدارة ضريبية أكثر كفاءة

يُنظر إلى هذا المركز باعتباره نموذجًا جديدًا لمستقبل الخدمات الحكومية في مصر، حيث يجمع بين السرعة والدقة والتحول الرقمي، بما ينعكس على تحسين بيئة الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.

ومع استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات مماثلة، يتجه القطاع الضريبي نحو مرحلة أكثر تطورًا تعتمد على التكنولوجيا كعنصر أساسي في الإدارة والتواصل مع المواطنين والمستثمرين.