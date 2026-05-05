تراجع الأسهم الآسيوية تحت ضغط توترات هرمز

تراجعت الأسواق الآسيوية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل تراجع شهية المخاطرة نتيجة تصاعد التوترات في مضيق هرمز، بينما هبطت الأسهم الأسترالية قبيل رفع متوقع على نطاق واسع لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي.

وشهدت الأسواق في اليابان والصين وكوريا الجنوبية إغلاقًا، ما أدى إلى ضعف أحجام التداول الإقليمية؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي .

وجاء الأداء السلبي للأسواق الآسيوية متأثرًا بخسائر وول ستريت في جلسة الإثنين، عقب تنفيذ إيران ضربات ردًا على عملية أمريكية لإعادة فتح مضيق هرمز، ما زاد من حدة التوترات الجيوسياسية.

ورغم أن هذه التطورات هددت بتقويض وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران، فإن تصريحات منفصلة لمسؤولين إيرانيين أشارت إلى استمرار المحادثات بين الجانبين.

واستقرت العقود الآجلة لمؤشر اس اند بي 500 دون تغير يُذكر خلال التداولات الآسيوية.

وانخفض مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 0.6%، مع ترقب الأسواق لقرار رفع الفائدة المتوقع من البنك المركزي الأسترالي.

ومن المرجح أن يقوم بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في ثالث زيادة خلال العام الجاري، في ظل سعيه لاحتواء عودة الضغوط التضخمية.

كما عززت المخاوف من صدمة تضخمية ناجمة عن الصراع مع إيران—في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميًا—من التوجه المتشدد للبنك المركزي، الذي كان قد أشار سابقًا إلى اضطرابات مرتبطة بإيران كأحد دوافع رفع الفائدة في مارس.

وتراجع المؤشر الأسترالي في 10 من أصل 11 جلسة سابقة قبل القرار، في ظل تأثيرات سلبية متوقعة لارتفاع الفائدة على الأسهم المحلية.

تراجع مؤشر هانج سنج بنسبة 0.8%، متأثرًا بانخفاض أسهم التكنولوجيا التي حذت حذو خسائر بورصة وول ستريت.

كما تعرض القطاع لضغوط جراء عمليات جني أرباح، عقب موجة صعود قوية في الأسابيع الأخيرة مدفوعة بالتفاؤل حول تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وكان إطلاق نموذج جديد للذكاء الاصطناعي من قبل ديب سيك قد دعم مكاسب قوية لأسهم التكنولوجيا في هونغ كونغ أواخر أبريل، إلا أن هذا الزخم بدأ في التلاشي مع تراجع الحماس.

وسجلت بقية الأسواق الآسيوية أداءً سلبيًا في الغالب، حيث انخفض مؤشر ستريس تايمز في سنغافورة بنسبة 0.3%، بينما استقرت العقود الآجلة لمؤشر نيفيتي 50 الهندي دون تغير يُذكر.