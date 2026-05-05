تراجع أسعار النفط مع تقييم المستثمرين لتصاعد التوترات في الخليج

انخفضت أسعار النفط خلال التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، بعد مكاسب حادة في الجلسة السابقة، في وقت يوازن فيه المستثمرون بين تصاعد التوترات في منطقة الخليج وجهود الولايات المتحدة لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز.

وتراجعت عقود خام برنت تسليم يوليو بنسبة 0.5% إلى 113.93 دولارًا للبرميل، فيما هبطت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.2% إلى 105.05 دولارات للبرميل؛ وفق ما ذكرته وكالة (بلومبرج) الأمريكية.

كانت الأسعار قد سجلت ارتفاعًا قويًا في الجلسة السابقة، حيث قفز خام برنت بأكثر من 4%، بينما أنهى خام غرب تكساس الوسيط التداولات على ارتفاع يقارب 6%، مدعومين بتصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك هجمات على البنية التحتية للطاقة وسفن تعبر مضيق هرمز.

وظلت معنويات السوق هشة بعد تجدد المواجهات العسكرية امس الإثنين، مع تنفيذ القوات الأمريكية والإيرانية هجمات جديدة في الخليج، في إطار سعي الطرفين لفرض السيطرة على هذا الممر المائي الاستراتيجي.

وأدى هذا التصعيد إلى تقويض وقف إطلاق نار هش، مما زاد من المخاوف بشأن اضطرابات ممتدة في إمدادات الطاقة العالمية.

وتفاقمت التوترات عقب استهداف ضربات إيرانية لمنشآت في الإمارات العربية المتحدة، شملت محطة نفطية في ميناء الفجيرة، أحد أبرز مراكز تخزين وتصدير النفط في المنطقة.

في المقابل، يقيّم المتعاملون مبادرة جديدة أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحت اسم مشروع الحرية والتي تهدف إلى مساعدة السفن العالقة في الخليج.

وتركز العملية على توجيه السفن التجارية عبر مسارات أكثر أمانًا، والعمل على استعادة جزء من تدفقات الشحن عبر مضيق هرمز.

وأكد الجيش الأمريكي أنه بدأ بالفعل في مرافقة السفن عبر المضيق ضمن هذه المبادرة، مع جهود نشطة لإعادة فتح ممرات الشحن التجارية.

وأشار محللون إلى أن مبادرة “Project Freedom” قد تسهم في تخفيف بعض الاختناقات اللوجستية، لكنها لا تعالج جذور الأزمة الجيوسياسية، ما يبقي أسواق النفط شديدة الحساسية لأي تطورات عسكرية جديدة في المنطقة.