الدوري المصري لن يحسم إلا في الجولة الأخيرة.. ناقد فني يوضح

أكد الناقد الرياضي مصطفى يحيى أن الدوري المصري لن يحسم اليوم، وأنه سيحسم في الجولة الأخيرة، وأن الترتيب سيكون بناءً على فارق الأهداف، وأن الأهلي لديه مباراة قوية أمام إنبي، وبيراميدز لديه مباراة قوية أمام سيراميكا، والزمالك أمام سموحة.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، وتقديم الإعلامي أحمد دياب ونهاد سمير، أن مباراة الزمالك وسموحة ستكون قوية جدًا، وأن المدير الفني للزمالك، الكابتن معتمد جمال، تحدث مع اللاعبين وطالبهم بالتركيز في المباراة، وأن الفوز على سموحة يضمن بنسبة كبيرة تحقيق لقب الدوري.

وأشار إلى أن فوز الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-0 تسبب في بعض المشكلات لدى لاعبي الزمالك، لكن فوز الزمالك بالدوري في يد لاعبي الفريق، وأن الزمالك هو المتصدر حتى هذه اللحظة لتساويه في النقاط مع فريق بيراميدز.

مباراة الأهلي

ولفت إلى أن مباراة الأهلي اليوم أمام إنبي ستكون قوية، وأن غياب محمود حسن تريزيجيه لن يكون مؤثرًا بشكل كبير، وأن لاعبي الأهلي يعملون من أجل الفوز، وأن لقب الدوري سيكون مبنيًا على نتائج الزمالك وبيراميدز.