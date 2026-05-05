أخبار العالم

اجتماع طارئ لحكومة كوريا الجنوبية لمناقشة تداعيات حريق السفينة بمضيق هرمز

عقدت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم "الثلاثاء" اجتماعا طارئا؛ لمناقشة الإجراءات اللاحقة لحادث الحريق الذي طال سفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز أمس الاثنين.

وأوضحت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن المكتب الرئاسي عقد اجتماعا برئاسة رئيس مكتب السكرتارية الرئاسي كانج هون-سيك، لمناقشة تدابير الاستجابة لحادث انفجار وحريق تعرضت له سفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز أمس.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي كانج يو-جونج، إن الاجتماع عُقد؛ لمناقشة سبل التعامل مع الحادث، مشيرة إلى أن مدير مركز إدارة الأزمات في المكتب الرئاسي وسكرتير الشؤون البحرية والمصايد، وسكرتير السياسة الخارجية، ومدير مكتب شؤون الدولة حضروا الاجتماع.

وتابعت أنه من المنتظر أن يقوم المشاركون بمراجعة سبب الحادث ومناقشة التدابير على نطاق واسع في اجتماع اليوم.

في نفس السياق، صرحت وزارة الخارجية في (سول) بأن النائبة الثانية لوزير الخارجية "كيم جين آه"، قد عقدت اجتماعا أيضا ضم ممثلين عن سبع بعثات في الشرق الأوسط، ووزارة المحيطات والثروة السمكية .

وأعربت كيم عن القلق البالغ، مشيرة إلى أن هذا أول ضرر يلحق بسفينة كورية جنوبية في المنطقة منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط.

وشددت نائبة الوزير على ضرورة تحديد سبب الحادث ومنع تكراره، مع الحفاظ على الجاهزية الكاملة لحماية أفراد الطاقم الكوري، على الرغم من عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات هذه المرة.

وأكدت البعثات المشاركة أنها على اتصال دائم بالسلطات المحلية، وأنها تتخذ التدابير اللازمة لحماية السفن والطواقم الكورية ومساعدتهم، كما ستعزز التنسيق مع حكوماتها لضمان سرعة عمليات الإنقاذ وسلامة المواطنين الكوريين في حالات الطوارئ.

كانت الحكومة الكورية قد أعلنت عن وقوع حريق في حوالي الساعة 8:40 من مساء أمس الاثنين على متن سفينة الشحن الكورية الجنوبية "إتش إم إم نامو" التي ترفع علم بنما، والتي تديرها شركة "هيون ديه ميرشانت مارين" الكورية الجنوبية، وذلك بالقرب من سواحل دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجري السلطات تحقيقات في احتمال وقوع هجوم.

كاديلاك ‏Cadillac
نيسان
شيري تيجو 9
سي ليون 08
