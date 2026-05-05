قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة العمل تطرح 2600 وظيفة في قطاع البناء.. تفاصيل
إصابة عددا من طلاب مدرسة الجيزة بإختناق .. ماذا حدث؟|القصة كاملة
وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان
وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن
وصول نجل ميدو لـ محكمة الأميرية لمحاكمته في قضية حيازة المخدرات
أمين صندوق تطوير التعليم: تطوير المهارات ضرورة لمواكبة الاقتصاد العالمي
عقب انخفاضات أمس.. استقرار أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية
صافرة الغازي.. فأل حسن أم اختبار جديد؟ ماذا فعل الزمالك تحت إدارته قبل لقاء سموحة الليلة فى الدوري؟
محظورات الحج والإحرام وأحكام الفدية لضمان صحة المناسك.. تعرف عليها
حريق بمحل ملابس وإصابة طلاب في مدرسة مجاورة باختناق بميدان الجيزة
الإصلاح الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص أولوية.. تفاصيل اجتماع مدبولي مع الحكومة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

التعليم الخاص بمشروع قانون الأسرة الجديد.. إعفاء الأب من المصروفات إلا في قدر استطاعته| تفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة بابًا مهمًا يتعلق بـ«الولاية التعليمية»، واضعًا ضوابط واضحة لإدارة شؤون تعليم الأبناء، وحسم النزاعات بين الأب والأم بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى، خاصة في ظل تزايد الخلافات الأسرية حول نوع التعليم وتكاليفه.

ما هي الولاية التعليمية في مشروع قانون الأسرة الجديد؟

عرّف مشروع القانون «الولاية التعليمية» بأنها المسؤولية الكاملة عن متابعة العملية التعليمية للطفل، بما يشمل اختيار نوع التعليم المناسب، وتحديد مستواه، وكافة الأمور المرتبطة بمستقبله الدراسي، في خطوة تهدف إلى ضبط هذا الملف الذي كان محل نزاع متكرر داخل محاكم الأسرة.

الحاضن صاحب القرار الأول في تعليم الطفل

نصت مواد مشروع قانون الأسر الجديد على أن الولاية التعليمية تكون للحاضن، باعتباره الأقرب لرعاية الطفل اليومية، وهو ما يمنحه أولوية اتخاذ القرار في الأمور الدراسية.

وفي حال نشوب خلاف بين الأطراف حول ما يحقق مصلحة الطفل، يحق لأي من ذوي الشأن اللجوء إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية، لإصدار قرار عاجل يحسم النزاع دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية.

القضاء يتدخل لحسم النزاعات التعليمية

أكد مشروع القانون أن محكمة الأسرة سيكون لها دور حاسم في فض أي نزاع يتعلق بتعليم الأبناء، سواء خلال فترة الحضانة أو بعدها.

كما نص على أنه بعد انتهاء الحضانة، يتم عرض أي خلاف حول الولاية التعليمية على قاضي الأمور الوقتية، بما يضمن استمرار حماية مصلحة الطفل وعدم تعطيل مسيرته التعليمية.

الأب ملزم بمصاريف التعليم حتى المرحلة الجامعية

ألزم مشروع قانون الأسرة الجديد الأب بتحمل نفقات تعليم الأبناء في جميع المراحل التعليمية، بدءًا من المرحلة التمهيدية قبل التعليم الأساسي وحتى انتهاء الدراسة الجامعية.

كما شدد على أنه إذا كان الأب قد اختار لأبنائه نوعًا معينًا من التعليم الخاص، فلا يجوز له التراجع عن هذا القرار طالما كان قادرًا ماديًا، إلا في حالة وجود سبب مشروع يبرر ذلك.

ضوابط التعليم الخاص دون موافقة الأب

وضع مشروع القانون معالجة واضحة لحالات إلحاق الطفل بتعليم خاص دون موافقة الأب، حيث نص على أنه إذا كانت تكلفة هذا التعليم تفوق قدرته المالية:

يلتزم الأب بسداد جزء من المصروفات وفقًا لقدراته المادية.

يتحمل باقي التكاليف الشخص الذي قرر هذا النوع من التعليم، دون الرجوع على الأب.

قانون الأسرة الجديد مشروع قانون الأسرة الجديد قوانين الأسرة الولاية التعليمية مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

نزل 640 جنيها .. انخفاض حاد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

دنيا فؤاد

انسحاب محاميّ دنيا فؤاد من الدفاع عنها: استقصينا الحقائق وقررنا التنحي احتراما لأهالي الإسماعيلية

مدبولي

قبل عيد الأضحى.. الحكومة تزف بشرى للموظفين بشأن مرتبات مايو وهذا موعد الزيادة الجديدة

ترامب

البيت الأبيض تحت الحصار .. إطلاق نار أثناء مؤتمر صحفي للرئيس ترامب

مصر للطيران

قرار عاجل في مصر للطيران بـ تعليق رحلاتها لـ 3 مدن إماراتية حتى إشعار آخر

طريقة تسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

الإسماعيلي

رشق بالحجارة وكسر الزجاج.. تفاصيل تعرض حافلة الإسماعيلي لهجوم من الجماهير

اشرف زكي

بيعملوا تريندات على جثثنا | أشرف زكي : محضّر مفاجأة بعد جنازة هاني شاكر

ترشيحاتنا

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي لجمهورها: القاهرة مدينة القلب والتاريخ.. وببعثلكم كل الحب

مصطفى غريب

مصطفى غريب: فيلم الكلام على إيه قائم على تيمة غير تقليدية

تامر حسني

قصة جميلة .. تامر حسني يشوق جمهوره لعمل فني جديد

بالصور

تسمم الحمل.. ما هى أعراضه وخطورته على الأم والجنين؟

تسمم الحمل.. ما هى أعراضه و خطورته على الأم و الجنين؟
تسمم الحمل.. ما هى أعراضه و خطورته على الأم و الجنين؟
تسمم الحمل.. ما هى أعراضه و خطورته على الأم و الجنين؟

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات
وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات
وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

صورة من تفقد وزير الدفاع
صورة من تفقد وزير الدفاع
صورة من تفقد وزير الدفاع

ما الذي يحدث داخل الجلد في حالة الوردية؟

ما الذي يحدث داخل الجلد في حالة الوردية؟
ما الذي يحدث داخل الجلد في حالة الوردية؟
ما الذي يحدث داخل الجلد في حالة الوردية؟

فيديو

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

صورة من تفقد وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد