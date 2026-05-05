استشهاد فلسطيني جراء استهدافه من جانب قوات الاحتلال شمال غزة

استشهد فلسطيني فجر اليوم "الثلاثاء"، جراء استهداف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين قرب دوار الجلاء بمنطقة العيون شمال مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الاستهداف أدى أيضا إلى وقوع إصابات، وصفت بعضها بالخطيرة، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية أم سلمونة جنوب بيت لحم، وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين، كما هدمت آليات قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلا في منطقة عرب العراعرة قرب دوار جبع شمال مدينة القدس، بحجة عدم الترخيص.