تطورات جديدة في قضية رمضان صبحي بعد الطعن على المنشطات

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل جديدة حول فضية رمضان صبحي نجم بيراميدز بشأن أزمة المنشطات بعد اللجوء للمحكمة الفيدرالية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: المحكمة الفيدرالية طلبت من وكالة المنشطات "الدولية "الوادا" تقديم سبب إيقاف اللاعب ومع التأخير الرد قررت المحكمة منحهم مهلة جديدة حتى 24 مايو الجاري

واوضح : في حال عدم رد وكالة المنشطات على المحكمة سيكون رمضان صبحي في موقف قوي جدا ويستطيع اخذ حكم في صالحه لكن الوكالة الدولية سترد وتجهز الرد حاليا.

وواصل : نتمنى عبور رمضان صبحي من الأزمة الحالية والعودة من جديد للملاعب لأنه لاعب مميز لكن الظروف الأخيرة أثرت بشكل كبير عليه.

محامي رمضان صبحي

أكد المستشار هاني زهران، محامي اللاعب رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز، أن المحكمة الفيدرالية قبلت الطعن المقدم من موكله، في تطور وصفه بالإيجابي في مسار القضية.

وأوضح «زهران» ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن المحكمة أخطرت جميع الأطراف بمهلة زمنية للرد على الطعن، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعزز موقف اللاعب وتفتح الباب أمام مناقشة ملف الإيقاف مع محكمة التحكيم الرياضية خلال المرحلة المقبلة.