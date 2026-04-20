شاهد رمضان صبحي في أحدث ظهور من الجيم

شارك رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، متابعيه، صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر رمضان صبحي، من الجيم في إطلالة رياضية بلياقة بدنية عالية.

وتحدّث إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز.

وقال إكرامي الشحات في تصريحات تلفزيونية: "الطعن اللي اتقدم للمحكمة الفيدرالية اتقبل، والمحامي السويسري بعت لشريف قاله إن المحكمة هتبعت تاني للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، بحيث يردوا على الكلام قبل يوم 4 مايو، بعدين إحنا نرد عليهم تاني".

ودخلت أزمة إيقاف رمضان صبحي لاعب بيراميدز ومنتخب مصر مرحلة جديدة تحمل مؤشرات إيجابية بعدما شهدت تحركًا قانونيًا مهمًا أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية أعاد الأمل في إمكانية تغيير مسار القضية التي أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية خلال الفترة الماضية.