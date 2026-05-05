سفير عُمان بالقاهرة: العاصمة الإدارية أيقونة تعيد رسم الخريطة العمرانية بالمنطقة

أكد السفير عبدالله الرحبي، سفير سلطنة عُمان بالقاهرة، أن القطاع العقاري المصري يمثل مصدر إلهام مهم لسلطنة عُمان، مشيدًا بالنجاحات التي حققتها الشركات المصرية في تطوير مشروعات عمرانية كبرى داخل وخارج مصر.



جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر عقاري عقد اليوم.



تجربة عمانية قائمة على الاستدامة



وأوضح الرحبي، أن التجربة العمانية في التنمية العمرانية تقوم على أسس الاستدامة وتحسين جودة الحياة والتخطيط الحضري المتكامل، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تفتح المجال لتعزيز التعاون مع المطورين المصريين، في ظل ما تشهده مصر من تطور ملحوظ في هذا القطاع.

واعتبر العاصمة الإدارية الجديدة نموذجًا وأيقونة للتطور العقاري في مصر، يعكس حجم الإنجاز في مشروعات التنمية العمرانية الحديثة.



جاذبية استثمارية متنامية في سلطنة عُمان



وأكد السفير ، أن سلطنة عُمان تمتلك مقومات استثمارية قوية تجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والعربية، خاصة في مجالات التطوير العقاري والإنشاءات والمقاولات، لافتًا إلى أن القطاع العقاري أصبح أحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني العُماني.

وأشار إلى ارتفاع مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي الإجمالي، بما يعكس الدور المتنامي لهذا القطاع كعنصر أساسي في دعم الاقتصاد.



مشروعات كبرى وإصلاحات داعمة للنمو



وأضاف الرحبي، أن سلطنة عُمان تمضي قدمًا في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتشريعية تدعم النمو الحضري، موضحًا أن مشروعات كبرى مثل مدينة السلطان هيثم تمثل ركيزة أساسية لتطوير جودة الحياة وتوفير بيئة حضرية حديثة جاذبة للعيش والعمل.

وأشار إلى السماح بتملك غير العمانيين في المجمعات السياحية المتكاملة، كأحد الإجراءات التي تعزز من جاذبية السوق العقاري العُماني وتدعم تدفق الاستثمارات.