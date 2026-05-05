قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر للطيران توقّع اتفاقية تعاون مع مجموعة مطارات شينجيانغ لإنشاء ممر لوجستي جوي.. صور
وزارة العمل تطرح 2600 وظيفة في قطاع البناء.. تفاصيل
إصابة عددا من طلاب مدرسة الجيزة بإختناق .. ماذا حدث؟|القصة كاملة
وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان
وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن
وصول نجل ميدو لـ محكمة الأميرية لمحاكمته في قضية حيازة المخدرات
أمين صندوق تطوير التعليم: تطوير المهارات ضرورة لمواكبة الاقتصاد العالمي
عقب انخفاضات أمس.. استقرار أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية
صافرة الغازي.. فأل حسن أم اختبار جديد؟ ماذا فعل الزمالك تحت إدارته قبل لقاء سموحة الليلة فى الدوري؟
محظورات الحج والإحرام وأحكام الفدية لضمان صحة المناسك.. تعرف عليها
حريق بمحل ملابس وإصابة طلاب في مدرسة مجاورة باختناق بميدان الجيزة
الإصلاح الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص أولوية.. تفاصيل اجتماع مدبولي مع الحكومة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سفير عُمان بالقاهرة: العاصمة الإدارية أيقونة تعيد رسم الخريطة العمرانية بالمنطقة

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
ولاء عبد الكريم

أكد السفير عبدالله الرحبي، سفير سلطنة عُمان بالقاهرة، أن القطاع العقاري المصري يمثل مصدر إلهام مهم لسلطنة عُمان، مشيدًا بالنجاحات التي حققتها الشركات المصرية في تطوير مشروعات عمرانية كبرى داخل وخارج مصر.
 

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر عقاري عقد اليوم. 
 

تجربة عمانية قائمة على الاستدامة
 

وأوضح الرحبي، أن التجربة العمانية في التنمية العمرانية تقوم على أسس الاستدامة وتحسين جودة الحياة والتخطيط الحضري المتكامل، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تفتح المجال لتعزيز التعاون مع المطورين المصريين، في ظل ما تشهده مصر من تطور ملحوظ في هذا القطاع.

واعتبر العاصمة الإدارية الجديدة نموذجًا وأيقونة للتطور العقاري في مصر، يعكس حجم الإنجاز في مشروعات التنمية العمرانية الحديثة.
 

جاذبية استثمارية متنامية في سلطنة عُمان
 

وأكد السفير ، أن سلطنة عُمان تمتلك مقومات استثمارية قوية تجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والعربية، خاصة في مجالات التطوير العقاري والإنشاءات والمقاولات، لافتًا إلى أن القطاع العقاري أصبح أحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني العُماني.

وأشار إلى ارتفاع مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي الإجمالي، بما يعكس الدور المتنامي لهذا القطاع كعنصر أساسي في دعم الاقتصاد.
 

مشروعات كبرى وإصلاحات داعمة للنمو
 

وأضاف الرحبي، أن سلطنة عُمان تمضي قدمًا في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتشريعية تدعم النمو الحضري، موضحًا أن مشروعات كبرى مثل مدينة السلطان هيثم تمثل ركيزة أساسية لتطوير جودة الحياة وتوفير بيئة حضرية حديثة جاذبة للعيش والعمل.

وأشار إلى السماح بتملك غير العمانيين في المجمعات السياحية المتكاملة، كأحد الإجراءات التي تعزز من جاذبية السوق العقاري العُماني وتدعم تدفق الاستثمارات.

العقار المصرى المنطقه العربية تصدير العقار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

نزل 640 جنيها .. انخفاض حاد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

دنيا فؤاد

انسحاب محاميّ دنيا فؤاد من الدفاع عنها: استقصينا الحقائق وقررنا التنحي احتراما لأهالي الإسماعيلية

مدبولي

قبل عيد الأضحى.. الحكومة تزف بشرى للموظفين بشأن مرتبات مايو وهذا موعد الزيادة الجديدة

طريقة تسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

الإسماعيلي

رشق بالحجارة وكسر الزجاج.. تفاصيل تعرض حافلة الإسماعيلي لهجوم من الجماهير

اشرف زكي

بيعملوا تريندات على جثثنا | أشرف زكي : محضّر مفاجأة بعد جنازة هاني شاكر

شيرين

ربع مليون جنيه للصف الأول.. أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب تشعل الجدل

محمد صلاح

ريال مدريد أم عملاق السعودية.. ما الوجهة الأنسب لمحمد صلاح؟

ترشيحاتنا

الحمام

كارثة صغيرة في الحمام.. جفاف السيفون يحول بيتك لمصدر روائح كريهة

التوت

أيهما أفضل التوت الأبيض أم الأحمر ؟.. تعرف على الفرق والفوائد

علاج الكوليسترول

ابتعد عن الكحول.. نظام غذائي لعلاج الكوليسترول الضار

بالصور

محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بالديوان العام للاطمئنان على انتظام سير العمل

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تسمم الحمل.. ما هى أعراضه وخطورته على الأم والجنين؟

تسمم الحمل.. ما هى أعراضه و خطورته على الأم و الجنين؟
تسمم الحمل.. ما هى أعراضه و خطورته على الأم و الجنين؟
تسمم الحمل.. ما هى أعراضه و خطورته على الأم و الجنين؟

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات
وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات
وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

صورة من تفقد وزير الدفاع
صورة من تفقد وزير الدفاع
صورة من تفقد وزير الدفاع

فيديو

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

صورة من تفقد وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد