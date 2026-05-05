رئيس شعبة الجلود يكشف تفاصيل طرح وحدات إنتاجية جديدة بالروبيكي

منار عبد العظيم

أكد محمد مهران، رئيس شعبة الجلود بغرفة القاهرة التجارية، أن الطرح الجديد الذي أعلنت عنه الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمدينة الجلود بالروبيكي يمثل فرصة استثمارية حقيقية وغير مسبوقة أمام الشباب والمستثمرين، في ظل ما توفره المدينة من جاهزية كاملة للبنية التحتية وتكامل الخدمات الصناعية.

وأوضح مهران خلال برنامج صباح الخير يا مصر  أن الطرح الجديد يأتي في إطار توجه الدولة نحو دعم التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعة الجلود، مشيرًا إلى أن مدينة الروبيكي أصبحت نموذجًا متقدمًا للمدن الصناعية المتخصصة في الشرق الأوسط.

وحدات جاهزة للتشغيل الفوري داخل مدينة متكاملة

وأضاف رئيس شعبة الجلود أن الطرح يشمل وحدات إنتاجية متنوعة جاهزة للتشغيل الفوري، ما يفتح المجال أمام المستثمرين للبدء في الإنتاج دون تأخير أو أعباء تأسيس إضافية، وهو ما يعد ميزة تنافسية كبيرة.

وتتضمن الوحدات المطروحة مصانع بمساحات مختلفة، إلى جانب ورش إنتاجية صغيرة ومحلات خدمية، وهو ما يخلق بيئة متكاملة تجمع بين الإنتاج والتسويق والخدمات الداعمة داخل نفس المدينة الصناعية.

أنظمة سداد ميسرة لجذب الشباب والمستثمرين

وقال مهران إن من أبرز مميزات الطرح الجديد تتمثل في، وجود أنظمة سداد مرنة ومحفزة، حيث يمكن الحصول على الوحدات بمقدم بسيط مع فترة سماح تمتد لعام كامل، بالإضافة إلى تقسيط باقي القيمة على عدة سنوات بفائدة ميسرة.

وأكد أن هذه التيسيرات التمويلية تمثل عامل جذب قوي، خاصة للشباب الراغبين في دخول مجال الصناعات الجلدية، أو المستثمرين الذين يسعون للتوسع في أنشطتهم الإنتاجية.

دعم كامل لرواد الأعمال وتوفير فرص تمويل

وأوضح رئيس شعبة الجلود أن الطرح لا يقتصر فقط على توفير وحدات صناعية، بل يمتد ليشمل منظومة دعم متكاملة، من خلال إتاحة فرص للحصول على تمويلات بنكية لتجهيز المصانع وشراء خطوط الإنتاج ورأس المال العامل، بالتعاون مع عدد من البنوك الكبرى.

وأشار إلى أن هذا التكامل بين التمليك والتمويل والتشغيل يسهم في تقليل المخاطر الاستثمارية ورفع معدلات النجاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

بيئة صناعية متطورة ومعايير عالمية داخل الروبيكي

وأكد محمد مهران أن مدينة الجلود بالروبيكي تمثل نقلة نوعية في الصناعة المصرية، حيث تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية في التصنيع، وتطبق أعلى معايير السلامة البيئية والصناعية.

وأضاف أن وجود مراكز تدريب ومعارض دائمة داخل المدينة يسهم في رفع جودة المنتج المصري وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.

موقع استراتيجي يدعم التصدير ويعزز الاستثمار

ولفت رئيس شعبة الجلود إلى أن الموقع الجغرافي المتميز للروبيكي بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، وربطها بشبكات نقل حديثة مثل القطار الكهربائي الخفيف، يعزز من قدرتها التصديرية ويجعلها مركزًا لوجستيًا مهمًا لصناعة الجلود.

وأشار إلى أن هذا التكامل في البنية التحتية يسهم في تقليل تكاليف النقل وتسريع حركة الإنتاج والتوزيع.

الروبيكي بوابة جديدة لتمكين الشباب صناعيًا

واختتم محمد مهران تصريحاته بالتأكيد على أن الطرح الجديد داخل مدينة الجلود بالروبيكي يمثل فرصة حقيقية لتمكين الشباب من دخول مجال الصناعة، وتحويل الأفكار إلى مشروعات إنتاجية قائمة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو دعم الاقتصاد الإنتاجي وخلق فرص عمل مستدامة.

