الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

ما الذي يحدث داخل الجلد في حالة الوردية؟

رنا عصمت

الوردية هي مرض جلدي التهابي شائع يشبه حب الشباب، لكنه حميد، ويصيب البالغين، وغالبًا ما تصيب الوردية الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة.

الأعراض والعلامات الأساسية:

-احمرار أو تورّد في بشرة الوجه.
-ظهور أوعية دموية صغيرة ومتوسعة.
-حبوب حمراء صغيرة قد تحتوي على صديد.
-تكوّن أكياس جلدية (cysts).
-احمرار أو تهيّج في العينين.

كثير من المصابين قد يعتقدون أن لديهم بشرة حساسة فقط تميل للاحمرار بسهولة.

تُعد الوردية حالة التهابية مزمنة لا يوجد لها علاج شافٍ حتى الآن، لكنها تمر بفترات من التحسّن والتفاقم، وتصيب الوردية بشكل أساسي المنطقة الوسطى من الوجه، خاصةً:

-الجبهة.
-الخدين.
-الذقن.
-الجزء السفلي من الأنف.

الاحمرار المتكرر (مثل الاحمرار عند الخجل أو الحرارة) قد يؤدي إلى توسّع دائم في الأوعية الدموية الدقيقة بالوجه، فتظهر كخطوط حمراء دقيقة تُعرف باسم توسع الشعيرات الدموية.

تكرار نوبات الاحمرار قد يسبب التهابًا مزمنًا، مما يؤدي إلى ظهور حبوب حمراء تشبه حب الشباب، لذلك يُطلق عليها أحيانًا: حب الشباب الوردي.

في بعض الحالات، يحدث تضخم مفرط في أنسجة الجلد، مما يؤدي إلى:

-زيادة سماكة الجلد.
-تورّم دائم في أنسجة الوجه.

العلاج؛

توجد العديد من الخيارات العلاجية للوردية، ويعتمد اختيارها على شدة الأعراض ومدى انتشارها، وتشمل العلاجات المتاحة: غسولات مضادة للبكتيريا، وكريمات موضعية، و مضادات حيوية تؤخذ عن طريق الفم، والعلاج بالليزر، وتقنيات الضوء النبضي، العلاج الضوئي الديناميكي، ودواء الإيزوتريتينوين.

