السر في الدقة مش الرز .. طريقة عمل الكشري أحلى من المطاعم

يُعد الكشري من أشهر الأكلات الشعبية في مصر، حيث يجمع بين الطعم الغني والتكلفة الاقتصادية، ما يجعله الخيار الأول لدى كثير من الأسر. ورغم سهولة مكوناته، إلا أن سر نجاحه الحقيقي يكمن في تفاصيل بسيطة قد لا يعرفها الكثيرون.

ويؤكد خبراء الطهي أن تحضير الكشري في المنزل بنفس طعم المحلات ليس أمرًا صعبًا، لكنه يعتمد على التوازن بين المكونات وطريقة التحضير الصحيحة، خاصة في الدقة والبصل المقرمش.

تقدم الشيف حميدة عثمان طريقة عمل الكشري المصري.

مكونات الكشري

أرز مصري

عدس بجبة

مكرونة (صغيرة وسباجيتي)

حمص مسلوق

بصل

صلصة طماطم

ثوم

خل

زيت

كمون + كزبرة ناشفة + شطة + ملح

طريقة التحضير

1. تجهيز العدس والأرز

يُسلق العدس نصف سلقة، ثم يُضاف إليه الأرز مع الماء والملح، ويُترك حتى ينضج تمامًا.

2. سلق المكرونة

تُسلق المكرونة في ماء مغلي مضاف إليه ملح، ثم تُصفى جيدًا.

3. تحضير الصلصة

في طاسة على النار، يُضاف الزيت والثوم حتى يصفر، ثم تُضاف صلصة الطماطم مع الملح والتوابل، وتُترك حتى تتسبك جيدًا.

4. عمل الدقة (سر الطعم)

يتم خلط:

خل

ثوم

كمون

شطة

وهذه الخطوة هي التي تمنح الكشري طعمه المميز مثل المحلات.

5. قلي البصل

يُقطع البصل شرائح رفيعة، ويُقلى في زيت غزير حتى يصبح ذهبيًا ومقرمشًا.

طريقة التقديم

يوضع الأرز والعدس في الطبق، ثم تُضاف المكرونة، وبعدها الحمص، ثم الصلصة، وأخيرًا البصل المقرمش والدقة حسب الرغبة.

أسرار نجاح الكشري زي المحلات