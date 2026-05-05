إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ببنها

شهدت منطقة مفارق المنصورة بمدينة بنها فى محافظة القليوبية، حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى سوزوكي، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، تم نقلهم لمستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج، وتم إعادة الحركة المرورية على طريق بنها كفر شكر، بعد رفع آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة.



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى سوزوكي بمنطقة مفارق المنصورة بمدينة بنها، على طريق بنها كفر شكر.



انتقلت على الفور قوات الأمن ورجال المرور، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأخرى سوزوكي، بمنطقة مفارق المنصورة، على طريق بنها كفر شكر، والذي أسفر عنه إصابة 5 أشخاص وهم: “إيمان محمد، وريم سعيد عبد الغني، وسمر أحمد عبد العزيز، ومكة أحمد، ومحمد أحمد عبد العزيز”.



تم نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج، وتمكن رجال مرور القليوبية من تيسير الحركة المرورية على الطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيقات.