قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسالة خاصة.. ماذا قال جوارديولا للاعبي مانشستر سيتي بعد التعادل مع ايفرتون والابتعاد خطوة عن الأرسنال؟
كامل الوزير: مستقبل التنمية يرتكز على بناء منظومة نقل ولوجستيات متكاملة
سنتكوم: حاملة الطائرات جورج بوش تعبر بحر العرب.. وارتفاعات هائلة في البنزين
رئيس الوزراء: تطوير المطارات وتحويلها لمراكز لوجستية عالمية أولوية قصوى
أسامة ربيع: قناة السويس أحد الشرايين الرئيسية النابضة لحركة التجارة العالمية
جوزيف عون: نؤكد تضامن لبنان الكامل مع الإمارات وقيادتها وشعبها
يتحرك دون سائق.. النقل تطلق تشغيل المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل أمام الجمهور غدًا | صور
الاحتلال يشن اقتحامات واسعة في الضفة ويهدم منشآت فلسطينية
توثيق الطلاق في 15 يوما.. والزوجة ترث حال امتناع الزوج قبل الوفاة| تفاصيل مشروع القانون
رغم التعطيل الإسرائيلي.. مصر تواصل دعمها الإنساني لغزة عبر قافلة “زاد العزة” الـ 189
مفوض الطاقة الأوروبي: العالم يواجه أشد أزمة طاقة وسط ارتفاع التكاليف بعد الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

قللي الأكل الجاهز.. 6 حيل بسيطة توفر لكِ نص مصاريف البيت شهريًا

الميزانية
الميزانية
أسماء عبد الحفيظ

في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد الأعباء المعيشية، تبحث الكثير من الأسر عن طرق فعالة لتقليل المصاريف الشهرية دون التأثير على جودة الحياة. ويؤكد خبراء الاقتصاد المنزلي أن التوفير لا يعتمد فقط على تقليل الاستهلاك، بل على “إدارة ذكية للموارد” داخل المنزل.

حيل بسيطة توفر لكِ نص مصاريف البيت شهريًا

وفيما يلي مجموعة من الحيل البسيطة التي يمكن أن تساعد في توفير جزء كبير من ميزانية البيت شهريًا، قد يصل إلى 50% في بعض الحالات إذا تم الالتزام بها.

 أولًا: التخطيط للشراء قبل النزول

من أكبر الأخطاء التي تؤدي إلى زيادة المصاريف هي الشراء العشوائي.
إعداد قائمة احتياجات أسبوعية أو شهرية يساعد على:

  • منع شراء أشياء غير ضرورية
  • تقليل الهدر في الطعام
  • التحكم في الميزانية بدقة

 ثانيًا: الشراء بكميات مدروسة

شراء المنتجات الأساسية بكميات أكبر (عند العروض) يوفر كثيرًا على المدى الطويل، مثل:

  • الأرز
  • السكر
  • الزيت
  • المنظفات

لكن بشرط عدم التخزين العشوائي الذي يؤدي للتلف.

 ثالثًا: تقليل الاعتماد على الأكل الجاهز

الأكل الجاهز أو الطلبات الخارجية من أكثر البنود التي تستهلك جزءًا كبيرًا من الميزانية.
الاعتماد على الطبخ المنزلي البسيط يوفر:

  • نصف التكلفة تقريبًا
  • طعام صحي أكثر
  • تحكم أفضل في الجودة

 رابعًا: إعادة استخدام المتبقي من الطعام

إعادة تدوير بواقي الطعام بشكل ذكي يمكن أن يوفر وجبات جديدة، مثل:

  • استخدام الأرز المتبقي لعمل كفتة أو محشي
  • تحويل الخضار المطبوخ إلى شوربة أو صوص

خامسًا: تقليل استهلاك الكهرباء والمياه

ترشيد الاستهلاك داخل المنزل يقلل الفواتير الشهرية بشكل واضح، من خلال:

  • فصل الأجهزة غير المستخدمة
  • استخدام الإضاءة الموفرة
  • إصلاح أي تسريب مياه فورًا

 سادسًا: الاعتماد على حلول تنظيف منزلية بسيطة

بدل شراء منتجات تنظيف باهظة الثمن، يمكن استخدام:

  • الخل
  • بيكربونات الصوديوم
  • الليمون

وهي مواد فعالة ورخيصة جدًا.

 النتيجة

عند تطبيق هذه الحيل بشكل منتظم، يمكن للأسرة تقليل المصاريف الشهرية بشكل ملحوظ دون الشعور بالحرمان، بل مع تحسين إدارة الموارد داخل المنزل.

حيل مصاريف البيت ميزانيتك حيل بسيطة توفر لكِ نص مصاريف البيت شهريًا خطوات ذكية تغيّر ميزانيتك تمامًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسم غريب بالبحر!فى برانى

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

البيض

انهيار جديد في سعر البيض.. الكرتونة تحت الـ100 جنيه رسميًا

خطوط محمول

وداعًا للنصب الإلكتروني| تحرك جديد من الاتصالات.. وعقوبات رادعة للمخالفين وخبير سيبراني يوضح طرق الحماية

امطار

انخفاض الحرارة وفرص أمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء 5 مايو

انبي

75 مليون بداية تفاوض.. إنبي يحدد سعر انتقال نجمه إلى بيراميدز

انقطاع المياه

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

الزمالك

تعديلات بالهجوم.. الغندور يكشف عن تشكيل الزمالك الأقرب أمام سموحة

ترشيحاتنا

وردة وبليغ حمدي

اوبرا الأسكندرية تجمع روائع وردة وبليغ فى سيد درويش

إسعاد يونس

أطفال الأعمال التلفزيونية والسينمائية مع إسعاد يونس

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل تتصدر مؤشرات البحث لهذا السبب

بالصور

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد
لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد
لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفلة مشتول القاضي بالشرقية

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

في موسمه.. فوائد خارقة عند تناول البطيخ

فوائد خارقة عند تناول البطيخ
فوائد خارقة عند تناول البطيخ
فوائد خارقة عند تناول البطيخ

مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي

مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي
مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي
مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي

فيديو

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

صورة من تفقد وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إيران الولايات المتحدة .. ومآلات الجمود السياسي

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب : ولا يزال مسلسل التنمر في وطننا مستمرا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

المزيد