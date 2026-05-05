ضربة قوية للمنافسين.. مانشستر سيتي يؤمن مستقبل نجمه فيل فودين حتى 2030

توصل فيل فودين إلى اتفاق مبدئي مع إدارة مانشستر سيتي لتمديد عقده طويل الأمد، في خطوة تعكس تمسك النادي بأحد أهم نجومه خلال السنوات الأخيرة، بحسب ما كشفته صحيفة “ذا أتلتيك”.

تفاصيل العقد الجديد

ومن المنتظر أن يمتد العقد الجديد حتى صيف 2030، مع وجود بند يسمح بالتمديد لعام إضافي، رغم بقاء بعض الإجراءات الشكلية قبل التوقيع الرسمي.

اهتمام أوروبي لم يكتمل

وكان فودين محط اهتمام من بايرن ميونخ، خاصة مع اقترابه من دخول المرحلة الأخيرة من عقده الحالي، إلا أن رغبة اللاعب والنادي حسمت الأمور مبكرًا لصالح الاستمرار.

إدارة المفاوضات

وقاد المفاوضات وكيلة الأعمال الشهيرة رافاييلا بيمينتا، التي لعبت دورًا محوريًا في التوصل إلى الاتفاق مع إدارة السيتي.

أرقام استثنائية بقميص السيتي

منذ انضمامه للنادي في سن التاسعة، تحول فودين إلى أحد أعمدة الفريق، حيث خاض 365 مباراة مع الفريق الأول، سجل خلالها 110 أهداف وصنع 66 تمريرة حاسمة، وتوج بعدة ألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

موسم مستقر وحضور دولي

وخلال الموسم الحالي، سجل فودين 10 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة في 46 مباراة، كما يواصل حضوره مع منتخب إنجلترا، تحت قيادة المدرب توماس توخيل، استعدادًا للاستحقاقات الدولية المقبلة.