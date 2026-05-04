مانشستر سيتي يتقدم بهدف على إيفرتون في الدوري الإنجليزي

تقدم فريق مانشستر سيتي بهدف نظيف على نظيره إيفرتون، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة 35 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف مانشستر سيتي عن طريق جيريمي دوكو في الدقيقة 43.

تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز - عبدالقادر خوسانوف - مارك جويهي - نيكو أوريلي.

خط الوسط: برناردو سيلفا - نيكو جونزاليس - ريان شرقي.

خط الهجوم: أنطوان سيمينو - جيريمي دوكو - إيرلينج هالاند.

ويحتل فريق مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أرسنال المتصدر، مع العلم أن الجانرز لعب مباراتين زيادة.