تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام إيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي

يستعد فريق مانشستر سيتي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره إيفرتون، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وتقام المباراة على ملعب “هيل ديكنسون”، في لقاء يسعى خلاله السيتي لمواصلة الضغط على صدارة الترتيب.

موقف الفريقين في جدول الدوري

يدخل مانشستر سيتي المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 70 نقطة، خلف المتصدر آرسنال الذي يمتلك 76 نقطة، مما يزيد من أهمية تحقيق الفوز للحفاظ على آمال المنافسة على اللقب. في المقابل، يتواجد إيفرتون في المركز الحادي عشر برصيد 47 نقطة، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أقوى فرق الدوري.

قلق بسبب الإصابات

تسيطر حالة من القلق داخل الجهاز الفني للسيتي بسبب موقف لاعب الوسط رودري، الذي يعاني من إصابة في ربلة الساق تعرض لها خلال مواجهة آرسنال السابقة. وغاب اللاعب عن مباراتي بيرنلي وساوثهامبتون، ولا تزال مشاركته غير مؤكدة.

كما يستمر غياب الثنائي الدفاعي روبن دياز وجوسكو جفارديول بسبب إصابات مختلفة، ما يمثل تحديًا إضافيًا للمدرب في اختيار التشكيل المناسب.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

من المتوقع أن يبدأ السيتي المباراة بتشكيل قوي، حيث يتواجد إيرلينج هالاند في خط الهجوم، مدعومًا بعدد من العناصر الهجومية المميزة.

في حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: نونيز، خوسانوف، جويهي، آيت نوري.

خط الوسط: برناردو سيلفا، أوريلي.

خط الوسط الهجومي: سيمينو، شرقي، جيريمي دوكو.

خط الهجوم: هالاند.