الإثارة مستمرة.. مانشستر سيتي يتعادل 3-3 مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي

تعادل فريق مانشستر سيتي مع نظيره إيفرتون، بثلاثية لمثلهما، في إطار الجولة 35 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت ثلاثية إيفرتون عن طريق ثيرنو باري (هدفين) وجيك أوبراين في الدقائق 68، 73، 81.

فيما جاءت ثلاثية مانشستر سيتي عن طريق جيريمي دوكو (هدفين) وايرلينج هالاند في الدقيقتين 43، 83، 90+7.

وشارك مرموش كبديلا في الدقيقة 87.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 71 نقطة بفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر فيما يأتي فريق إيفرتون في المركز العاشر برصيد 48 نقطة.