غير منضبط.. برلمانية الإصلاح والتنمية ترفض الحساب الختامي لموازنة 2024/2025

أعلنت النائبة إيرين سعيد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضها للحساب الختامي لموازنة 2024/2025.



وقالت النائبة في كلمتها خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم: "نحن نرفض الحساب الختامي لأننا رفضنا من البداية الموازنة العامة.

موازنة غير منضبطة

وأشارت إلى أن الموازنة "غير منضبطة" وبها كمية من الانحرافات لم يسبق لها مثيل، فهناك 44% من الاعتمادات الإضافية تذهب فوائد للدين، ومجلس النواب وافق على "كمية قروض" في وقت قياسي.

واستكملت النائبة: أن بالنسبة لمعدل الربط ومقارنته بالحساب الختامي السابق سنجد دعم المواد البترولية ودعم الصعيد ودعم الإسكان لمحدودي الدخل، أصبح أقل. فنجد مثلًا أن المواد البترولية دعمها أصبح أقل في المقابل هناك 19 محطة طاقة كهربائية لم تُستغل في أسيوط رغم إن إنشائها كلف الدولة المليارات، بالإضافة لـ130 ألف وحدة سكنية راكدة بسبب الأسعار وغير مخصصة، والشباب يبحث عن وحدات سكنية! علاوة على الهدر الشديد كما ذكره الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتحدثت النائبة حول الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية، قائلة: "مش شايفة إن المكاسب فيها هي المرجوة؛ يوجد 11 هيئة اقتصادية حققت خسائر بقيمة 16 مليار جنيه بالإضافة لـ267 مليار خسائر مرحلة.. من يتحمل هذه الخسائر!.